Las notas de los jugadores del Córdoba CF ante el Vélez

CARLOS MARÍN. Seguro. No tuvo excesivo trabajo y el que tuvo lo resolvió con seguridad, sin titubeos. No pudo dejar la meta a cero por unos minutos, pero está respondiendo a la confianza de su técnico con grandes partidos.

JOSÉ RUIZ. Reubicado. Volvió a su posición natural y se le notó muchísimo más cómodo, tanto en ataque como en defensa. El carrilero subió al ataque con convencimiento y defendió su carril bien hasta la jugada final, en la que marcó el Vélez. Un lapsus perdonable.

JOSÉ CRUZ. Lesionado. Apenas duró diez minutos en el campo antes de tener que pedir el cambio. Durante la semana se le vio justo de forma y el primer contacto con la competición en 2022 evidenció que su regreso era arriesgado.

BERNARDO. Multiplicado. El cordobés cuajó un gran partido, con acciones providenciales en defensa y con alguna ocasión en ataque para haber visto portería. Un partido que le hacía falta para recuperar la confianza.

EKAITZ JIMÉNEZ. El de siempre. Después de la lesión, el vasco volvió a ser el que acostumbra, un cañón para lanzarse al ataque con facilidad y solvente a la hora de defender su carril. Su profundidad es vital para el equipo.

TONI ARRANZ. Abnegado. Mucho trabajo del mediocentro en la primera parte, aunque fue el primer sacrificado para dar esa vuelta de tuerca que el equipo agradeció en la segunda parte. Sigue siendo muy importante.

JAVI FLORES. Abrió la lata. El capitán hizo lo más complicado, abrir el camino de la victoria con un tanto de oportunismo cuando el Vélez se estaba defendiendo muy bien. Partido muy completo el suyo, como acostumbra de menos a más.

OMAR PERDOMO. Sin fortuna. Hizo una buena primera parte, gozando de una clara ocasión de gol y con mucha movilidad en la derecha. El equipo no se adelantó y el técnico lo cambió al descanso. No acaba de encontrar la tarde perfecta para explotar.

DE LAS CUEVAS. Currante. Un partido de mucho esfuerzo para el alicantino, que buscó el gol y lo rozó en esa acción del 1-0 que resolvió Javi Flores. Le tocó sudar y aplicarse en el primer tiempo y se marchó cansado en el tramo final.

SIMO. Desequilibrante. Empieza el 2022 mostrando un nivel apabullante. Incisivo y desequilibrante en la primera parte y decisivo en los dos primeros goles. El Arcángel tiene nuevo ídolo y no es para menos. Merecido.

WILLY LEDESMA. Peleón. No encontró el camino del gol, y no fue porque no lo intentó. Dispuso de buenas ocasiones y trabajó de manera incansable. Su equipo agradeció su entrega, pese a que no vio portería.

RICARDO VISUS. Firme. Le tocó sustituir a José Cruz nada más arrancar el partido y cuajó una gran actuación, estando siempre atento al corte y con buenas acciones en el juego aéreo defensivo. Muy buen partido.

ÁLEX BERNAL. Recuperado. Un alivio para Germán Crespo contar con el sevillano de vuelta. Se le vio algo falto de ritmo, como es lógico, pero aún así dejó muestras de su calidad con un gran pase para el 3-0.

LUISMI. Decisivo. El extremeño cambió el partido con dos acciones de calidad. En la primera dejó a De las Cuevas solo en la jugada del primer gol; en la segunda asistió a Simo para el 2-0. Dos chispazos de calidad y partido resuelto.

ADRIÁN FUENTES. Vertical. Entró con las piernas frescas y dio al equipo un impulso de energía muy importante en la media hora final. Hizo un gol y asistió a Casas en el cuarto, aprovechando sus minutos al máximo.

CASAS. Cazagoles. Siempre tiene el gol entre ceja y ceja y eso le lleva a aprovechar cada minuto como si fuera el último. Por eso, tuvo el premio del gol en la última jugada del encuentro, para seguir engordando sus estadísticas.