Dick Schreuder, tras el Castellón - Córdoba CF: "Regalamos el partido"

El técnico del Castellón, Dick Schreuder, lamentó los errores en el tramo final de su equipo que llevaron a la derrota ante el Córdoba CF y se refirió también a su expulsión en el descanso, lo que le impidió estar en el banquillo en el segundo acto.

"En primer lugar, en el banquillo les dije a mis jugadores que no fueran a hablar con el árbitro cuando pitase. Luego entré al campo y traté de alejar a los jugadores. Esto estuvo bien. Después vi a Iago con el árbitro, pero llegué tarde, demasiado tarde. Vio la roja, entonces intenté sacarle de ahí y luego dije: "Una pregunta, ¿por qué tarjeta roja?". Él me dijo que no estaba autorizado para hablar con él y vi la primera amarilla. No sabía que no se podía hablar con los árbitros pero para mí es algo normal. Después me fui para el vestuario y le dije al cuarto árbitro que no era justo que fuéramos 1-1 al descanso pero eso tampoco está permitido y vi mi segunda amarilla. No entiendo nada de esto", comentó el técnico neerlandés sobre su expulsión.

Metido en el análisis del partido, Schreuder lamentó las ocasiones falladas para haber sentenciado el duelo tras el 2-1. "Así es, creo que hemos tenido un par de contras para cerrar el partido y lo hemos merecido, hemos jugado un buen partido frente a un rival muy fuerte, pero cometimos un par de fallos y regalamos el partido", reconoció.

Con todo, el entrenador del Castellón no vio mal a su equipo salvando ese tiempo de descuento. "Creo que lo hicimos bastante bien, las decisiones que tomamos en el juego, ganando las segunda jugadas y también en creación de juego. Lo único es que lo que ha pasado al final, que no es bueno. Para ver bien lo que ha pasado me gustaría ver el vídeo. Tenemos que hablarlo y mejorar" apuntó.

"Es normal que no estén felices, es algo normal, pero forma parte del fútbol. Sucede, pero mañana es un nuevo días y debemos levantarnos. Nos quedan diez partidos, llega el final de la temporada y va a ser muy interesante. Es normal que ahora estén bajos de moral, pero mañana los levantaremos para pensar en el siguiente partido", aseguró sobre el ánimo de sus jugadores.