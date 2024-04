Iván Ania: "Ojalá todos juntos podamos conseguir esa vuelta al fútbol profesional"

"Me conocéis y no doy por descartado nada porque en el fútbol pasan cosas raras". Iván Ania, tras la victoria ante el Málaga (1-0), sigue siendo positivo y ambicioso y mira hacia el líder, un Castellón que aventaja en ocho puntos al Córdoba CF cuando solamente quedan 12 por jugar. "Es algo difícil, pero no podemos arrojar la toalla porque imagina que ellos fallan y nosotros también, imagina la cara de tonto que se te quedaría", comentó el de Oviedo.

Sobre el encuentro ante el Málaga, Iván Ania apuntó que "todo el mundo dice que es como un partido de play off, pero esto es liga y el play off es otra cosa". "Aquí ganas tres puntos y en el play off hay otras acciones que no están contempladas", comentó el técnico del Córdoba CF. Eso sí, señaló que "en cuanto a ambiente, los dos equipos y lo que se vivió, puede parecerse a un play off". Además, añadió que "si entras de segundo, en caso de empate te clasificas, y eso no se daba hoy".

La valoración del partido es "positiva por la victoria". "La primera parte estuvo igualada y hay un jugada determinante que es el penalti a Adilson que no lo pitan", comentó un Iván Ania que vio unos primeros 45 minutos "con alternativas". En la segunda mitad, el asturiano expuso que salieron "muy bien". Además, añadió que "fuimos capaces de ponernos por delante".

"Cuando ellos meten dos puntas, cambiamos el sistema defensivo y fijamos a Isma con Dioni e igualamos los mediocentros para que tuvieran el balón los centrales. Fue una partida de ajedrez y se iguala al final el partido, pero fue clave ese arranque de segunda parte que es cuando decidimos el partido", apuntó el preparador asturiano.

También valoró Iván Ania que la idea del Córdoba es ir a ganar: "Es nuestra manera de entender el fútbol y lo que nos ha hecho tener hoy 70 puntos es esa propuesta". "Tenemos los mismos puntos como visitantes que como locales y eso es porque no cambiamos de jugar en casa a jugar fuera. Esa valentía o ambición nos ha costado partidos y en el play off tendremos la misma propuesta, pero la cabeza fría", señaló el de Oviedo.

"Ojalá no tengamos que tirar de que un empate te puede servir, pero tenemos que contemplarla porque hay que cogerse a ella", apuntó el preparador asturiano sobre la opción que da esa segunda plaza en el play off. "En 34 jornadas fuimos siempre a ganar, como ellos (por el Málaga). Fue un partido muy bonito de dos equipos buenos de la categoría", comentó el asturiano.

A pesar de estar a ocho puntos del Castellón, Iván Ania mantiene su discurso ambicioso: "Me conocéis y no doy por descartado nada porque en el fútbol pasan cosas raras". "Hoy lo normal era que ganara porque en casa solo perdieron con nosotros y cuando el líder se enfrenta a un equipo de zona de descenso lo normal es que gane, aunque parece que le costó más de lo esperado", señaló el asturiano sobre el primer clasificado.

También indicó que el Castellón tenía "una parte de calendario sencillo y ahora tiene que ir a Murcia y vamos a tener fe. Tenemos que hacer nuestro trabajo porque si nos acercamos podemos meterles miedo. No arrojamos la toalla porque eso servirá para distanciaros de los de atrás". "Están a ocho puntos y quedan 12, es algo difícil pero no podemos arrojar la toalla porque imagina que ellos fallan y nosotros también, la cara de tonto que se te quedaría", comentó el preparador del Córdoba CF.

Tuvo palabras también sobre Carlos Marín, que es "un portero sobrio y no es palomitero". "Nos ha dado muchos puntos y fue capaz de pararlas y después ganamos partidos, pero no me dio sensación de que su inicio fuera dubitativo porque lo vi súper sereno y tomando bien cada decisión", comentó el de Oviedo sobre el meta almeriense.

Por otro lado, sobre la acción de Adilson Mendes que no logra finalizar en gol, Iván Ania destacó que "solo le dije que la tiene que finalizar. Una vez que dribla, debe finalizar y si la sacan de la línea le felicitas, pero debe finalizar". "Le estaba haciendo sufrir a Murillo y por ello vino el cambio al descanso y la pena fue que no pudo hacer el gol porque hubiese redondeado un buen partido", expuso sobre el extremo luso.

Por último, sobre el ambiente que se vivió en El Arcángel, Ania reconoció que "la verdad es que lo que vivimos con la afición cantando el himno no lo viví con tanta gente y me pone los pelos de punta porque había 20.000 personas". "Son conscientes de lo que nos jugamos y se han despertado una ilusión grande. Ojalá pueda tener un final feliz y esperado que es que podamos ascender", señaló el de Oviedo. "Lo de hoy no es un ambiente de Primera RFEF porque metimos 20.000 personas. Agradecer el apoyo y ese aliento que nos dan y ojalá todos juntos podamos conseguir esa vuelta al fútbol profesional", comentó el asturiano.