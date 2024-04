El Córdoba CF desarma al Málaga y sigue soñando (1-0)

Esto es el Córdoba CF, parecía pensar Albarrán cuando señalaba orgulloso el escudo de su equipo tras hacer el gol que, a la postre, valdría los tres puntos para los blanquiverdes ante el Málaga. No era para menos. El conjunto cordobesista dio una muestra de valentía, fútbol y esfuerzo físico para llevarse un apasionante derbi andaluz ante el conjunto malaguista vivido con pasión en la grada y frenesí en el césped.

En un choque al que comparecían dos equipos cargados de argumentos ofensivos, fue el gol de un lateral y a la salida de un córner el que hizo la diferencia en el marcador. Y cabe reseñar lo del marcador, porque en cuanto a juego la distancia entre ambos equipos fue sideral. El Córdoba recuperó su versión más dominante y sólida ante un Málaga sin fútbol, que fiaba todo a esa capacidad que hay que alabarle de saber caminar sobre el alambre sin caerse. El partido respondió a todas las expectativas y dejó tres puntos en El Arcángel que ponen la segunda plaza ya prácticamente en bandeja de plata para un equipo, el Córdoba, que si tiene que ir al play off lo hará con plenas garantías.

Era de prever, tras la victoria ante el Intercity, que Iván Ania no variase un ápice su once inicial, teniendo en cuenta que ante el Málaga la batalla física en cada acción iba a ser también determinante. El técnico asturiano corroboró esa idea con su alineación, en un partido que arrancó hiperactivo sobre el césped, con los futbolistas contagiados claramente de la excitación de la grada.

Solo así se explica que, a los 30 segundos, el Málaga se complicase la vida con una cesión de Víctor a Alfonso Herrero que el meta despejó con dificultades, regalando a Adilson Mendes una ocasión que no aprovechó. Los malaguistas, bien plantados desde el inicio, respondieron mostrando una de sus mayores credenciales. Roberto cabeceó un córner con poderío y obligó a Carlos Marín a la estirada. En el siguiente saque de esquina, Víctor puso de nuevo a prueba al meta blanquiverde con un poderoso pero centrado remate lejano.

Pese a que el Málaga no tardó en enseñar los dientes, el Córdoba no se arredró y buscó explotar su verticalidad a espaldas de la zaga malaguista. Así, en una combinación con Kuki Zalazar, Adilson Mendes superó a Murillo y cayó, en un posible penalti que el luso quizás buscó demasiado, al menos a ojos del árbitro. El duelo no perdía la electricidad de su comienzo y Larrubia la tuvo para el Málaga dos minutos después, tras hacer una falta evidente a Calderón que el árbitro no cobró y que le permitió disparar a bocajarro ante Carlos Marín, topándose con el poste.

Tardó un cuarto de hora el juego en serenarse, momento a partir del cual el Córdoba tomó las riendas, maniatando a los de Pellicer. Sin necesidad de elaborar demasiado, los blanquiverdes aprovecharon el buen trabajo de Diarra e Isma Ruiz para robar en posiciones adelantadas y buscar rápidamente a sus extremos. Adilson Mendes, muy activo, encontró a Toril en el área pero el ariete no direccionó bien su remate.

El Córdoba CF logró meter vértigo a su juego en cada acción, aunque el Málaga no se descompuso, pese a verse desbordado en más de una ocasión. A ello también ayudó la falta de tino del CCF, que desaprovechó ocasiones clarísimas. La que más, un balón entre líneas de Diarra a Adilson Mendes para que el extremo encarase a Alfonso Herrero, sin terminar de concretar un remate cuando tenía todo a su favor.

La medular del Córdoba ahogó en ese tramo del partido a los malaguistas y las ocasiones fueron una constante. La tuvo Isma Ruiz, camino de la media hora, con un zurdazo raso que desvió un imperial Alfonso Herrero. Poco después, ya camino del descanso, Diarra finalizó con un chut desviado otro claro acercamiento de su equipo al área malaguista.

Mientras tanto, los de Pellicer se agarraron a su solidez y a esa dosis de fortuna que les permitió no encajar. Y hasta tuvieron una buena ocasión antes del intermedio. Una oportunidad que demostró lo poco que necesitan los malaguistas para crear peligro. Un balonazo hacia Roberto lo recibió el pontanés, que cedió a Larrubia para que el habilidoso extremo se zafase de Calderón y sacase un zurdazo que no cogió portería de milagro. A pesar de la ausencia de goles, los primeros 45 minutos fueron trepidantes.

Y aunque pareciera complicado, el duelo ganó un poquito más en espectacularidad en el arranque del segundo tiempo, sobre todo de parte de un Córdoba CF que redobló esfuerzos en busca del gol, con valentía y sin desfallecer ante los esfuerzos defensivos de su rival. Así, en los primeros compases del segundo acto, Carracedo falló un mano a mano clarísimo tras una buena contra conducida por Adilson Mendes. Dos minutos después, Kuki Zalazar golpeó demasiado alto tras una internada de Calderón.

Albarrán hace justicia

El esfuerzo del Córdoba para hacer mella en la solidez malaguista no fue en vano, porque al final los de Pellicer cayeron de maduros. Fallaron donde menos se esperaba, en un saque de esquina que Kuki Zalazar metió en el área pequeña al segundo palo, donde Albarrán apareció imperial para cabecear a gol.

El tanto premió los merecimientos del conjunto blanquiverde, que no cejó en su empeño de seguir atacando, evitando especular para no dar alas a un rival que no dejaba síntomas de poder levantarse. Ania interpretó bien el momento para refrescar a su equipo con los cambios, dando un nuevo impulso en lo físico que sirvió a los suyos para mantener el balón alejado de su portería.

Fue el tramo, quizás, menos lucido del partido, con un Málaga intentando cargar el área del Córdoba con dos puntas, pero sin fútbol para hacer llegar el balón a los arietes, y un Córdoba bien plantado y ya con un punto menos de vértigo en ataque.

Pese a todo, Casas tuvo el segundo en un remate fuerte y raso que Alfonso Herrero le desvió a córner. En el esfuerzo final, el CCF contuvo al Málaga hasta un córner en el último suspiro que dio un ápice de esperanza a los blanquiazules. Cargaron el área hasta con su portero y Antoñito tuvo un remate, tras varios rechaces, que Carlos Marín atenazó para hacer justicia y dejar los puntos en El Arcángel.