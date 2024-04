Sergio Pellicer: "Tengo miles de argumentos para desnudar a cualquiera"

Sergio Pellicer tuvo que dar la cara en sala de prensa tras la derrota del Málaga ante el Córdoba CF ante el Málaga. El técnico de Nules reconoció tras el partido que es "el que más se equivoca". "El equipo tiene alma, estoy decepcionado con el resultado pero no con la actitud de los chicos y nos da pesar por la gente que vino", comentó el preparador del cuadro malagueño.

"Ha sido un partido con dos equipos en la primera parte con acciones y ocasiones claras, con momentos para ellos y para nosotros", expuso sobre la primera mitad del partido. "En la segunda parte, ellos estuvieron más fuertes y en una acción a balón parado...", comentó el de Nules. "Nosotros nos costó superar la línea de Isma y Diarra y el que se pone por delante tiene mucho ganado", apuntó Sergio Pellicer.

"Nos ha faltado que no resolvimos bien las acciones de tres de tres. Los pequeños detalles que tenemos que mejorar. El equipo tiene alma, decepcionado con el resultado, pero no con la actitud de los chicos y nos da pesar por la gente que vino. Es un ensayo que nos debe servir para el futuro", comentó el de Nules tras la derrota en El Arcángel.

Tras el revés ante un rival directo, Pellicer indicó que comentarlo algo después del encuentro es "ventajista en todo". "Tengo miles de argumentos para desnudar a cualquiera", comentó el de Nules tras ser cuestionado por la presencia de Murillo en el lateral derecho. De hecho, alabó al jugador porque "esa primera jugada no es culpa de él y lo he cambiado por tema tarjeta".

"Tenéis que cargar sobre mí porque el chaval no tiene culpa y se lo gana por sus entrenamientos. Es ventajista pensar en jugar uno u otro. Vamos a ser cautos y meterle al muñeco del entrenador, pero el equipo ha competido", expuso Pellicer. Además, apuntó que "el Córdoba tiene nivel físico y cuando tiene metros son diferenciales". No obstante, el de Nules indicó que es "el que más se equivoca".

"Fue un ensayo porque esto es lo más parecido o idéntico a un play off", expuso Pellicer que aclaró que durante el duelo "hay situaciones de ida y vuelta en la primera parte con dos equipos que la gente ha disfrutado y en la segunda parte la diferencia es que ellos finalizan". "Nosotros en tres contra tres y no hemos finalizado. El equipo acaba debajo en la línea y tiene alma y somos competitivos", señaló.

"El Córdoba ha sido merecedor de la victoria", indicó el de Nules, que sabe que "la exigencia, y tiene que ser así, es máxima". "En la primera parte, pudimos conseguir algún gol y es cierto que en la segunda parte no hemos entrado bien pero, a pesar de todo, el equipo más con corazón que con cabeza hemos tenido dos o tres ocasiones", expuso Pellicer.

Por último, sobre la afición desplazada desde Málaga, quiso dar el de Nules "las gracias". "Mucha empatía a la afición, entiendo que estén enfadados y yo represento a mucha gente. Pellicer no es un problema para el Málaga. Solo me vale una cosa, ascender. Otros continuarán y yo no", comentó un Pellicer que aclaró que él no será "nunca un problema". "El tiempo es muy sabio, pero aquí el único del club que si no sube no sigue soy yo. Entiendo la crítica y ahora Pellicer es muy malo", apuntilló el preparador del cuadro malagueño.