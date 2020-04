Javier González Calvo: "Si no podemos hacer vida normal, cómo vamos a jugar al fútbol"

Mientras la Primera y la Segunda División ya tienen un protocolo de fechas para poder continuar la campaña 19-20, con el primer fin de semana de junio como opción más optimista para el regreso y el último del mismo mes como tope, el futuro de la Segunda División B sigue siendo incierto. Al tratarse de la primera categoría no profesional, sus particularidades son otras, y dependen en gran parte de la decisión que tome en los próximos días la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que esta semana ha virado su plan inicial por completo creando una agria disputa entre los diferentes clubes.

Entre los que se han posicionado contrarios a la idea que barrunta el organismo que preside Luis Rubiales (finalizar la temporada al paso por la jornada 28 sin descensos y con un play off exprés que, aunque no se ha dicho de manera explícita, parece que acogería solo a los cuatro primeros de cada grupo) está el Córdoba CF. El club blanquiverde ya mostró su parecer desde el primer momento y el sábado lo hizo oficialmente con una carta remitida a la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF); sus profesionales también mostraron su rechazo a quedar fuera de la pelea el viernes en un comunicado conjunto con otros cinco clubes, y este domingo han dado un paso más con un escrito remitido a la propia Federación Española en el que refuerzan su opinión.

Todo en un momento de incertidumbre total, para profesionales y aficionados, que tiene como foco común la evolución de la pandemia del coronavirus. Precisamente por eso, el consejero delegado del CCF, Javier González Calvo, ha apuntado en una entrevista concedida a La Gran Jugada de Canal Sur Radio que cree que "no se va a jugar": "Por cómo está España, Europa y el Mundo, y lo vemos todos los días... Además, nos han dicho que no se hagan reservas en hoteles para julio y agosto... cómo se va a jugar a fútbol. Si no podemos hacer vida normal, cómo vamos a jugar al fútbol".

Pero en el caso de que el plan Rubiales salga adelante, el dirigente cordobesista ha incidido en la postura de la entidad, que no es otra que ampliar la cuota de participantes en la pelea por el ascenso. "Pedimos un play off a ocho porque siempre hemos dicho que, si se juega, debe ser con la máxima justicia posible e, igual que se decidió que no bajara nadie porque quedan 30 puntos por jugar, exactamente por lo mismo, no puede ser a cuatro, sino ampliable a aquellos que tienen opción de llegar a esos puestos por los puntos que quedan".

González Calvo, que de manera velada ha mostrado su malestar por el giro en el planteamiento de la RFEF y ha defendido su postura respecto al sondeo hecho público por la Andaluza -"la mayoría pide más de cuatro participantes, pues un club entendía que se debía anular, pero si se jugaba, que fuera de ocho", ha dicho-, también ha abierto la puerta a otro tipo de medidas del Córdoba en función del desenlace de esta historia.

Por un lado, el hombre fuerte de Infinity en el club no ha descartado alguna medida de control económico si se da por acabada la temporada, si bien hasta la fecha la idea del ERTE ha sido totalmente descartada y los profesionales están al día: "Hemos venido trabajando viendo que la liga va a terminar y ahora estudiamos diferentes posibilidades. No es lo mismo que se acabe a que podamos seguir compitiendo. Cuando lo sepamos, veremos cómo actuamos".

Del mismo modo, Javier González Calvo tampoco ha rehusado dar pasos en la vía judicial si el Córdoba se queda fuera de la pelea por el ascenso, dado que ese híbrido entre la anulación y la continuidad del curso no se recoge en el reglamento de la RFEF. "Todavía es un periodo muy inicial como para tomar ningún tipo de decisión. Siempre estudiamos de arriba a abajo los asuntos, pero necesitamos saber lo que pueda decir (la Federación) y, en función de eso, tomaremos las decisiones que consideremos mejores para el club, sus aficionados y sus futbolistas", ha finalizado.