El aviso de Iván Ania antes del Atlético Baleares - Córdoba CF: "Las vacaciones, después del partido"

El técnico del Córdoba CF, Iván Ania, mostró sus recelos en sala de prensa antes de afrontar la última cita del año. La visita al Atlético Baleares llega para los blanquiverdes en un buen momento y justo antes de un parón al que el técnico quiere que su equipo llegue sin perder el viento de cola, pese a que es consciente de que las circunstancias pueden invitar a la relajación prenavideña.

"No es un partido que especialmente me guste porque es el más largo del año. No vuelves a competir hasta el día 4, pasan casi 20 días y, depende del resultado, o lo disfrutas o te acuerdas todos esos días. Preferiría jugar este partido como local, pero nos ha tocado jugarlo como visitante. Tenemos que ir con la máxima concentración, sabiendo de la dificultad y de que después paramos casi 20 días. Necesitamos hacer un buen partido y seguir sumando de tres en tres si queremos ir cada vez más para arriba en la clasificación", avisó Ania antes del viaje hasta Palma de Mallorca.

Y es que allí espera un Atlético Baleares instalado en la zona baja pero que huye a buen ritmo del peligro. "Viene en una dinámica ascendente. En los tres últimos partidos como locales han sacado la victoria y el empate en San Fernando entiendo que les ha dado confianza y moral. Es un campo difícil, con un rival que está en dinámica positiva y será un partido complicado. Suele ser un campo que está muy bien de césped. Es un rival que años anteriores siempre tenía proyectos para estar en la parte alta de la clasificación y este año no arrancó bien pero tiene potencial para estar más arriba. Tenemos que ir con la máxima seriedad y respeto al rival", comentó Ania sobre el equipo de Juanma Barrero.

Y es que el técnico del Córdoba tiene claro que "partidos fáciles en esta categoría hay pocos o ninguno". "No podemos mirar la clasificación porque la situación del Baleares es irreal. Empezó con malos números que le hundieron pero el dato de que lleva desde octubre sin perder es significativo y nos tiene que hacer ver que será un partido complicado. Máxima seriedad, rigor y las vacaciones, después de que acabe el partido", insistió Ania.

El ovetense explicó también el tipo de partido que espera en base a cómo juega el Atlético Baleares: "Ellos son un equipo que a veces juega 4-2-3-1, que a veces presiona con dos arriba o con uno y fijando al pivote. Tendremos que tener armas para las situaciones que se nos presenten a lo largo del partido. Posiblemente podamos ser dominadores del balón si acumulan jugadores atrás. Nos exigirán estar muy finos y con buenas vigilancias".

Adri Castellano no viaja

El técnico, además, confirmó que Adri Castellano no viajará con sus compañeros a Palma de Mallorca y espera su regreso para el primer compromiso del 2024. "No lo vamos a llevar convocado. Lleva mucho tiempo fuera, todavía no está al 100% con el grupo aunque entra en muchas tareas con el grupo. Para él serán importantes estos días de vacaciones que vamos a tener. No puede parar, tiene que seguir entrenando y a ver si cuando volvamos el día 26 ya se puede incorporar al 100% con los compañeros", comentó Ania sobre el defensa cordobés.