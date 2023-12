Bellido, sobre el estado de El Arcángel: "El Córdoba CF hace todos los esfuerzos por tenerlo lo mejor posible"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha respondido este viernes a la denuncia de Facua por las "malas condiciones" de algunas zonas del estadio El Arcángel, recordando que en el Consistorio son "los propietarios, pero no los usuarios" y defendiendo que "el Córdoba CF hace todos los esfuerzos necesarios por tenerlo en el mejor estado posible", sin dejar de lado que la situación es "compleja" al no haberse resuelto todavía el asunto de la cesión al club cordobesista.

"Nosotros somos los propietarios, pero no los usuarios", recordó Bellido al ser cuestionado este viernes en un acto por esa denuncia de Facua, que señalaba tanto al Córdoba CF como al Ayuntamiento de Córdoba, el titular del inmueble. "El Córdoba hace todos los esfuerzos necesarios por tenerlo en el mejor estado posible. Lo deseable es lo que está bastante avanzado y es que la situación se normalice y el Córdoba haga mejores inversiones, que en parte no las hace ahora, igual que nosotros no podemos hacerlas, porque no somos los usuarios y no lo tenemos permitido", explicó Bellido.

El alcalde reconoció que "el Córdoba está también en una situación compleja, porque mientras no tenga rigurosidad la situación, las inversiones que pueda hacer son un riesgo". "Imaginemos un hipotético caso: que la ciudad mañana decide recuperar el estadio y que el Córdoba no fuera el usuario, que esto no está en la mesa, entonces el Córdoba mide también mucho las inversiones que haga mientras no tenga un entorno seguro y a su disposición el bien", añadió José María Bellido.

Ante esta situación, en vías de solución pero sin culminación definitiva desde hace años, Bellido no escondió que el deseo de ambas partes, tanto el Ayuntamiento como el Córdoba CF, es poder concretar cuanto antes la cesión de uso del estadio en unos términos que permitan la mejora de la instalación: "Tenemos que cerrar esto de una vez por todas, para que el Córdoba lo tenga como lo tiene ahora, pero en una situación normalizada, y pronto esas mejoras que quieren y necesitan puedan llevarlas a cabo".

La denuncia de Facua

Facua Córdoba anunció el pasado lunes que se hanía dirigido a la Policía Local de Córdoba para denunciar el "riesgo físico que supone para los asistentes de la Tribuna del estadio El Arcángel, donde juega el Córdoba CF, la precariedad de las instalaciones eléctricas y los agujeros en el suelo".

La asociación aseguraba haber recibido "quejas del mal estado en que se encuentra la zona de acceso a las gradas del estadio, con metros de cables eléctricos tirados por el pavimento sin ningún tipo de protección o señalización y que son pisados por miles de asistentes en cada evento deportivo que se celebra incluso en días de lluvia, además del ruinoso e insalubre estado en el que se encuentran los aseos".