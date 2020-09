González Calvo espera que la inscripción "definitiva" del Córdoba CF "llegue pronto"

El Córdoba CF espera desde hace días su inscripción oficial, después de que la Real Federación Española de Fútbol dejara "pendiente de resolución" la misma el pasado lunes. No hay fecha para el dictamen federativo, si bien en el seno del club blanquiverde espera que "llegue pronto", sobre todo por "aquellos que no estén tranquilos, porque nosotros lo estamos", ha recordado este miércoles el consejero delegado de la entidad, Javier González Calvo, aprovechando la presentación del convenio de colaboración suscrito con Silbon.

"Estamos esperando, pero las sensaciones son buenas porque el trabajo está hecho", ha insistido el CEO cordobesista antes de dejar claro que "habrá fútbol de Segunda B en Córdoba y bajo nuestro cobijo", que no es otro que el de Unión Futbolística Cordobesa, la SAD que adquirió la Unidad Productiva del Córdoba CF SAD el pasado 5 de diciembre amparada en un auto judicial y que desde entonces ha mantenido con vida a la institución.

González Calvo confía en que tras ese paso obligado y esperado, los aficionados puedan estar "orgullosos de todo el trabajo hecho en los últimos meses en los despachos, que hay que refrendarlo luego en el campo. Pero veremos un buen equipo en Segunda B, en Tercera y en el fútbol femenino". "Estamos muy satisfechos con lo realizado y a la espera de que llegue la decisión de la Federación", ha continuado el dirigente con la misma confianza que siempre que se ha referido a esa misma cuestión.

A su juicio, todas las partes implicadas "tienen lo suficientemente claro" cuál será el desenlace, si bien admite que el resto de actores protagonistas en esta historia hagan "su trabajo" porque crean que les amparan "otros derechos". "Estamos lo suficientemente tranquilos para saber que nuestro trabajo va a salir adelante", ha incidido González Calvo, antes de hacer referencia a los últimos obstáculos interpuestos en el proceso de inscripción.

El hombre fuerte de Infinity en el Córdoba ha puntualizado que "el lunes salió una providencia judicial para pedir más información al administrador concursal (Francisco Estepa), que contestó ayer y esperamos que salga esta semana". Además, añadió que el viernes también la Federación solicitó una ampliación de la documentación a Unión Futbolística Cordobesa, que respondió de inmediato. Es por eso que en el club están "con tranquilidad porque, aunque hubo con inscripciones, no creo que la Federación tenga las más mínimas dudas de lo que va a hacer".

El acuerdo con Azaveco "nunca estuvo cerca"

Para avalar su postura de claro optimismo, Javier González Calvo ha recordado que "desde el día que sacó un auto un juez" defendiendo que los derechos deportivos se traspasaban dentro de la UP siempre ha "defendido" que la inscripción sería un hecho. Un punto que hasta la propia RFEF, de manera indirecta a buen seguro porque "tiene temas más importantes", deslizó ayer en su cuenta de Twitter al recordar que "en un Estado de Derecho todos estamos obligados a cumplir las leyes y las resoluciones judiciales".

"Solo esperamos la inscripción definitiva, no hay transitorias ni temporales. El día que la RFEF decida, será de manera definitiva", ha advertido a continuación el CEO blanquiverde, antes de explicar por primera vez que los fichajes que ya están trabajando con el equipo a las órdenes de Juan Sabas "no se hacen oficiales porque estamos a expensas de que se inscriba el club, pero están los contratos firmados y tendrán validez tras la inscripción".

Por último, González Calvo también se ha detenido a las negociaciones mantenidas con Azaveco y Bitton Sport con la compra del Córdoba CF SAD sobre la mesa, que finalmente no llegaron a buen puerto. "El objetivo no era otro que tener todos los cabos atados, para cerrar cualquier escape. Hubo un momento que hubo que romper un entente que nunca estuvo cerca, y decidimos seguir con nuestro plan A, que era el único que teníamos presente, aunque hubiera otras alternativas", ha argumentado el dirigente, matizando que no trabaja "de cara a la galería" y que los contactos buscaban "un entendimiento" que no fue "posible".