Con "ilusión máxima" y sus ideas por bandera. Así afronta Germán Crespo su aventura como técnico del primer equipo del Córdoba CF. Una trayectoria que, de momento, será de tres partidos, con la incógnita de saber qué pasará de cara al siguiente curso, en el que el club aún no tiene definido en qué categoría jugará.

Pero todo eso no ha importante al granadino, que llega con la ambición de ganar los tres partidos, para lo que intentará que su equipo salga a buscar los partidos. Y lo hará con los jugadores del primer equipo pero sin dejar atrás a los del filial, esos que le han hecho brillar y en los que confía al máximo porque los conoce. La máxima de Germán Crespo está clara: jugará el que lo merezca, sin mirar edad, nombre o salario.

El técnico granadino se mostró agradecido por la oportunidad que se le presenta. "Quiero darle las gracias al consejo de administración, al club. También a la dirección deportiva por brindarme la oportunidad que cualquier entrenador de cantera estaría deseando. En el momento en que se pone en contacto conmigo la dirección deportiva, supone una alegría inmensa. Tener la oportunidad de llegar al primer equipo del Córdoba CF, con lo que conlleva, es una satisfacción y un premio al trabajo. Le tengo que dar las gracias a los principales protagonistas, que son mis ayudantes, con los que hicimos un grupo desde el primer día fenomenal. Estamos empezando de que llegue el día del debut", comentó en su primera alocución.

Crespo sabe que ahora le toca mirar al presente, sin pensar en una hipotética continuidad. "Como entrenador de club que soy, el club ha pensado en mi en lugar de traer un técnico de fuera. No podemos hablar a largo plazo. Tenemos esta situación y hay que afrontar los tres partidos para cambiar la dinámica. Esperamos que el trabajo que vamos a realizar, que traemos la máxima ilusión, sirva para que el equipo en estos tres partidos sea distinto, vaya a por los partidos. Intentaremos conseguir los nueve puntos, si llegan los resultados estaremos contentos, pero sobre todo vamos a intentar devolver la apuesta por nosotros con trabajo. Luego la decisión la tendrá el club", apuntó al respecto.

El técnico es consciente de que "hay que cambiar la dinámica en cuanto a resultados" y para ello necesita la implicación de toda la plantilla: "Les hemos hecho ver que son tres finales las que tenemos. Está claro que tenemos que cambiar en cuanto a actitud e ir a por los partidos. Y si el 9 de mayo hemos ganado esos nueve puntos pero no se consigue el objetivo porque no fallan los demás, los felicitaremos pero por lo menos que no quede por nosotros".

Crespo aseguró que su recibimiento en la caseta ha sido bueno y que ve a los jugadores comprometidos con la causa. "En cuanto a actitud en los conceptos que trabajamos, la predisposición es buena y la implicación que hemos visto nos ha hecho aumentar la confianza para ganar el domingo y luego buscar los seis puntos restantes", apuntó.

"Voy a morir con mis ideas"

¿Tirará del filial el técnico que mejor conoce a los jóvenes del club? Parece obvio que sí, aunque Germán Crespo también se mostró consciente de que podrá hacerlo de manera limitada. Eso sí, el primer aviso a navegantes quedó claro: todos empiezan de cero y deben ganarse el sitio. "Yo tengo mucha confianza en los jugadores del filial y sé lo que me pueden dar, pero no se trata de valor. Se trata de ver lo que nos pueden dar al primer equipo. Yo he avisado a los jugadores que ahora no hay titulares ni suplentes, tienen una semana para ponerse las pilas, trabajar y a partir de ahí yo tomaré las decisiones. Pero el que se lo gane será titular, no me lo voy a pensar. No miraré ni edad, ni nombre, ni nada. Jugarán los 11 que mejor estén y los nueve restantes entrarán en convocatoria. El resto, se tendrá que ir a la grada", avisó.

El técnico, que tuvo palabras de agradecimiento para Pablo Alfaro, por el trato cordial y la confianza que siempre le demostró en el día a día, aseguró que tiene la intención de mantenerse fiel a sus principios, con el reto de trasladar al primer equipo las buenas sensaciones que ha dejado en el filial. "En el filial nos costó, el inicio fue complicado porque fueron muchos fichajes y el primer equipo tiró mucho de nuestros jugadores. Pero en la segunda vuelta hemos sido los mejores en cuanto a resultados y en cuanto a juego. Si yo estoy aquí es por mi propuesta y voy a morir con mis ideas. Intentaremos que el equipo sea el protagonista de los partidos, que vaya a por los partidos desde el primer minuto. Si nos adelantamos, trataremos de ir a sentenciar, como hemos buscado siempre en el filial. Pero sí, se tiene que ver enfocada en el primer equipo la idea que hemos tenido en el filial", comentó el granadino.