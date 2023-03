Germán Crespo: "Cuando no sentencias, es lógico el empate"

Germán Crespo, técnico del Córdoba CF, se mostró contrariado por el empate de su equipo en el Nuevo Mirador de Algeciras, en un choque en el que se puso por delante mucho tiempo después lejos de El Arcángel pero en el que el técnico echó falta "leer mejor" los minutos finales para haber asegurado el triunfo.

"Ha sido un partido donde se ha visto en el campo que los dos equipos estábamos necesitados de puntos, que venimos en dinámicas lejos de lo que nos gustaría. Ese nerviosismo se ha transmitido al juego. Ha habido acciones y ocasiones por los dos lados. Nosotros hemos estado mejor ofensivamente en la segunda parte, pero nos ha faltado lo que marca la diferencia, que es cuando te pones por delante leer mejor el partido. Hemos tenido dos o tres contras que podíamos haber terminado con el partido, pero cuando no tienes tranquilidad en los últimos metros...", lamentó el técnico del conjunto blanquiverde, que sabía que "el Algeciras iba a apretar y así ha llegado el gol, en un mal despeje en el que teníamos que haber llevado el balón más lejos del área".

Pese a estar decepcionado por el empate, Crespo reconoció que el rival también se pudo llevar el partido, pero vio a los suyos dominadores en el segundo tiempo: "Es verdad que el Algeciras ha tenido ocasiones más claras. En la segunda parte hemos tenido nosotros más criterio con el balón, hemos triangulado y hemos llegado mejor. Llevábamos mucho tiempo sin ponernos por delante fuera de casa y nos ha faltado leer mejor el partido, pararlo. Hemos tenido ocasiones para haber sentenciado. Creo que ha sido una parte para cada equipo y, cuando no sentencias, es lógico el empate".

El granadino justificó esa falta de confianza de los suyos por los resultados que acumulan. "Veníamos con la intención de sumar fuera, queríamos los tres puntos. Se está viendo que es complicado sumar de tres en tres pero, igual que en el primer tiempo firmaba el empate, por cómo se ha dado la segunda parte queríamos los tres puntos", reconoció.

Cuestionado por esa sensación de temor a perder por ambos bandos, Crespo dio otra versión: "Los dos equipos queríamos sumar los tres puntos, pero nosotros tenemos la experiencia de que por ir a veces a por los tres puntos nos hemos quedado sin uno. No he notado a los equipos temerosos, ambos hemos ido a por el partido". Eso sí, terminó reconociendo que "la presión que tienen ellos por debajo y nosotros por arriba hace que los equipos no salgan como a los entrenadores nos gustaría".

Los cambios y Alberto Jiménez

"Nosotros hemos buscado frescura con De las Cuevas y Camus, que en esa última la hemos tenido, pero al final, cuando tienes dudas en cuanto a resultados esa tranquilidad que necesitas en los minutos finales de partido no la tienes", comentó el técnico cuestionado por sus cambios.

Además, también valoró como muy positivo el debut de Alberto Jiménez. "Es un jugador al que le podía faltar ritmo competitivo, pero con la experiencia y el saber estar que tiene le ha dado criterio a la salida de balón. Y luego ha tenido contundencia en nuestra área. Para ser sus primeros minutos, a pesar de tener a un rival con gente rápida como el Algeciras, ha demostrado que es un jugador que nos va a dar mucho en los próximos partidos", auguró Germán.