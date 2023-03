El Córdoba CF se aleja del 'play off': resultados y clasificación del Grupo I de Primera RFEF

El Córdoba CF dejó escapar una buena jornada para haberse acercado a algunos de los equipos con los que pelea por un puesto en el play off de ascenso a Segunda División, después de empatar ante el Algeciras y sumar solo un punto por tercera semana consecutiva.

Lo que pudo haber sido un buen domingo tras los pinchazos del Deportivo y el Real Madrid Castilla se convirtió en una jornada nefasta para los blanquiverdes, que ven como el quinto puesto se va a dos puntos de distancia.

En cabeza de la tabla sigue el Alcorcón, que no falló en su visita al Fuenlabrada y se impuso con mucha solvencia (0-4) para seguir comandando la tabla. Ya son cuatro los puntos de renta que tienen los alfareros, perseguidos ahora por un Racing Ferrol que ganó al Rayo Majadahonda (4-1) y escala hasta la segunda plaza.

Tercero es el Deportivo, que dio un serio paso atrás perdiendo en el Reino de León ante la Cultural (1-0). Los coruñeses ven ya el ascenso directo a cinco puntos y no terminan de asaltar ese obligado primer puesto para ellos.

En cuarta posición queda una semana más el Real Madrid Castilla, que no pasó del empate ante el Mérida (0-0) y confirma que no está en su mejor momento. Ya aprieta por detrás el Celta de Vigo B, que ganó al Badajoz con suficiencia (2-0) y refuerza esa última plaza del play off.

Estos son los resultados que ha deparado la jornada 28 en el Grupo I de Primera Federación:

Pontevedra 3 - Linares 1

Talavera 0 - Sanse 1

Unionistas 1 - RB Linense 0

Racing Ferrol 4 - Rayo Majadahonda 1

RM Castilla 0 - Mérida 0

Ceuta 2 - San Fernando 2

Celta B 2 - Badajoz 0

Cultural Leonesa 1 - Deportivo 0

Fuenlabrada 0 - Alcorcón 4

Algeciras 1 - Córdoba CF 1

Así queda la clasificación cuando quedan ya solo diez jornadas para el final de la competición regular en el Grupo I de Primera Federación: