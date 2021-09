Germán Crespo, entrenador del Córdoba CF: "El que se crea que esto va a ser fácil está muy equivocado"

El Córdoba CF logró su cuarta victoria de la temporada tras sobrepasar al Don Benito (3-2) en el encuentro en el que más han sufrido los blanquiverdes hasta ahora. Y eso lo admitió el entrenador cordobesista, Germán Crespo en rueda de prensa, que remarcó lo "complicado" que es que se adelanten en el marcador y "tener que remontar".

"Nos ha faltado sentenciar el partido porque han habido ocasiones para hacer algún gol más como el penalti que falla Willy y el uno contra uno de Luismi y algunos pases finales que nos ha faltado. Ha sido el partido más complicado hasta ahora, por eso digo que el que se crea que esto va a ser fácil está muy equivocado", afirmó el técnico granadino, que también señaló que el Don Benito "tiene un buen equipo y estará más arriba conforme pasen las semanas".

Y es que, los blanquiverdes tuvieron que remontar tras el gol de los extremeños a los 12 minutos. Un logro que Germán Crespo catalogó como "lo mejor del partido" debido a la capacidad de "levantarse bien del mazazo en la primera acción de peligro". La causa de que el Córdoba remontara se debe a que "el equipo genera mucho ofensivamente", aunque el técnico afirmó que deben "mejorar la contundencia en defensa y permitir menos centros en laterales".

"No podemos querer tener todo, imponemos un ritmo alto a los rivales, somos muy ofensivos con laterales profundos y centro del campo y centrales abiertos, por lo que las transiciones nos van a costar. Llevamos cuatro goles encajados en cuatro partidos. El Don Benito ha tenido dos ocasiones en la primera parte y ha metido dos goles, el ser tan ofensivos nos expone a que el rival tenga su oportunidad", aseguró el granadino sobre las dudas que el equipo demostró en acciones defensivas.

En ataque les fue bastante mejor, con novedades en el once como la titularidad de Omar Perdomo por primera vez esta temporada, un jugador del que el técnico destacó la "calidad que tiene" tanto en la media punta como en banda. "Es importante que si sale un jugador nuevo de titular en el once marque para que coja confianza", añadió. Un jugador que la afición echó en falta fue Simo, sobre el que el entrenador blanquiverde comentó que se le salió la clavícula el día antes del partido y no ha jugado por precaución.

Sobre el Don Benito, Germán Crespo indicó que no le ha "sorprendido la propuesta valiente porque tienen jugadores de calidad en su plantilla con mucha contundencia", por lo que "este partido no iba a ser fácil", a lo que añadió que el Córdoba lleva "doce de doce puntos logrados, pero es complicado ganar todos los partidos porque el rival te estudia".

La racha de resultados que atraviesa el equipo los tiene líderes en solitario del Grupo IV de Segunda RFEF. El mejor inicio de la historia reciente del club. "Se me presentó la oportunidad de entrenar a un club tan importante como el Córdoba CF y es una alegría entrar en su historia y más después de un partido tan sufrido, es una satisfacción y me gustaría seguir creciendo y hacer cosas importantes", afirmó Germán Crespo.