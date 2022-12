Ekaitz Jiménez, la gran sorpresa en el entrenamiento del Córdoba CF

El Córdoba CF regresó este jueves a la Ciudad Deportiva. Lo hizo con varias novedades antes de enfrentarse este sábado al Deportivo de la Coruña en Riazor (19:00). Con Gudelj y Puga, con molestias físicas, la buena nueva fue ver a Ramón Bueno junto al resto de sus compañeros. La otra sorpresa fue poder ver de nuevo en la instalación del Camino de Carbonell a Ekaitz Jiménez, que sigue quemando etapas en la recuperación de una lesión que le obligó a pasar por quirófano.

El lateral zurdo del Córdoba CF, bajo la vigilancia del recuperador Miguel Ángel Moriana, realizó unos minutos de carrera sobre el césped del campo pequeño de la Ciudad Deportiva. Fue el primer paso tras ser operado el pasado 7 de octubre en el Hospital San Juan de Dios. Durante la intervención quirúrgica, el club informó que se observó en la rodilla derecha el quiste parameniscal, asociado a una lesión, e inestabilidad meniscal, que se reparó mediante sutura. De esta forma, se dotó de estabilidad a la rodilla.

Con tres meses mínimo de baja, como anunció el Córdoba CF tras la operación, Ekaitz Jiménez tiene la mente puesta en el arranque de la segunda vuelta de la competición en el Grupo I de Primera RFEF. En ese proceso de recuperación, el lateral vasco va quemando etapas y ya avanza en su recuperación. Sólo su regreso a la Ciudad Deportiva es un gran paso, aunque aún tiene que seguir trabajando en solitario y alejado de sus compañeros.

Por otro lado, Germán Crespo pudo contar con Ramón Bueno. El centrocampista de Burriana avanza en la mejora de una lesión que lo ha tenido apartado tras la disputa de los primeros encuentros ligueros. Será este viernes tras la última sesión de trabajo cuando el preparador granadino decida si incluye o no al ex del Villarreal B en la convocatoria.

Con Felipe Ramos al margen del grupo por unos problemas físicos que ya le impidieron estar citado para el choque en el Nuevo Vivero ante el Badajoz, Germán Crespo contó con la presencia de Lluís Tarrés, que estuvo junto a Carlos Marín y Pablo Picón. También contó el preparador granadino con Christian Delgado y con Rafa Castillo.

Por otro lado, Carlos Puga y Gudelj quedaron al margen del grupo, aunque se pudo ver a ambos jugadores en la instalación del Camino de Carbonell. Germán Crespo indicó que el lateral tuvo "un pequeño virus". "Se encontraba con vómitos, pero hoy ha querido entrar con el grupo. Lleva dos días que ha perdido líquido y peso y no podíamos arriesgar a que hubiese tenido una lesión. A partir de mañana -por este viernes- va a estar bien, pero ha tenido una semana difícil".

También puntualizó Germán Crespo que "Dragi sufre unas molestias durante la semana y ha parado porque hemos hecho un entrenamiento de finalizaciones". En este sentido, el balcánico sufre "una sobrecarga en el cuádriceps. Dragi no es de los que se queja y cuando se quejó fue por algo". No obstante, su participación en el partido de este sábado ante el Deportivo en principio no corre peligro.