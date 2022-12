Germán Crespo: "En este tipo de partidos no hay favoritos"

Con el ánimo elevado por el buen momento que atraviesa el Córdoba CF, líder del Grupo I de Primera Federación -cuatro victorias consecutivas, la última ante el Badajoz en el Nuevo Vivero (2-4)-, Germán Crespo, de cara al compromiso de este sábado frente al Deportivo de la Coruña (Riazor, 19:00), apuntó que van "a un campo espectacular donde el ambiente va a ser muy bonito".

Como ya sucedió en las salidas ante el Racing Ferrol y Real Madrid Castilla, el Córdoba CF tiene ahora una cita ante "otro rival directo, pero cambia el escenario porque vamos a un campo espectacular en el que se vivirá un ambiente muy bonito". "Ya sabéis que allí es donde más afición va junto a nuestro campo", destacó el preparador nazarí.

"En este tipo de partidos no hay favoritos. El Dépor llega en un buen momento, salvo el empate del partido con la Cultural. Los dos llegamos en buena dinámica, los dos estamos hechos para pelear por el primer puesto y para estar arriba", reconoció Germán Crespo. No obstante, apuntó que "nosotros partimos con algo de ventaja, pero vamos con la tranquilidad de que están saliendo las cosas bien, y si no salen bien, mantendremos el liderato", por lo que el cuadro deportivista tendrá "más presión porque si fallan se alejan bastante del primer puesto".

También comentó el preparador del Córdoba CF que habrá "muchos partidos diferentes" durante el desarrollo del encuentro en Riazor. "Vamos con la idea que tenemos y que llevamos a todos los partidos, la idea de hacernos con el dominio de la posesión y contrarrestar lo bueno que tienen ellos ofensivamente, y que no contrarresten lo bueno que tenemos nosotros ofensivamente", señaló Germán Crespo.

Respecto a la presión que pueda tener el Deportivo, el técnico granadino comentó que "serían 10 puntos, pero quedaría un mundo, muchos partidos, y puede venir cualquier mala racha, como le pasa ahora al Ferrol, que estaba igualado con nosotros y en un mes se ha alejado mucho de ese primer puesto". "Con la dinámica que llevamos nosotros y que solo perdimos un partido, habría tres partidos ya de por medio. Supondría el gol average ganado a la espera de recibirlo, pero quedarían muchos partidos y tanto nosotros como ellos podemos tener una mala racha", comentó.

Sobre la pugna goleadora de Casas y Willy y las opciones de jugar de inicio en Riazor, Germán Crespo comentó que vienen "trabajando durante toda la semana para que los podamos poner. No solo ellos, los 22 jugadores que van a viajar porque todos quieren jugar este partido". También señaló que es un encuentro "bonito, con buen escenario, con dos buenos equipos y los que tengan la ocasión de salir en el once lo darán todo". "Tenemos tres partidos en una semana e intentaremos rotar, pero tengo clara la idea del once a falta del entrenamiento de mañana", apuntó.

Tras la llegada de Óscar Cano al banquillo deportivista, Germán Crespo reconoció que "ahora se ve un equipo que confía en su seguridad". "Tienen jugadores de mucha calidad de medio campo hacia adelante y han mejorado defensivamente. También le generaban antes bastantes ocasiones y ahora le generan menos", apuntó. Por otro lado, destacó que "la propuesta de juego es parecida y por individualidades que tienen están haciendo goles, generando más ocasiones, y nosotros tenemos que evitar eso".

Por último, también reconoció que "los jugadores tienen ganas de que llegue el domingo, de disfrutar, y vamos a un estado bonito y motivador, pero no quiere decir, y ya pasó con el Linares, que estos partidos sean más fáciles jugarlos fuera que en casa. He visto la plantilla entrenar bien y todos estamos deseando de que llegue el sábado".