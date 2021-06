El Córdoba CF se mueve, aun con las manos atadas

El Córdoba CF agotó otra semana sin noticias desde Bahréin, o más bien sin decisiones en firme, porque la comunicación con los propietarios sigue siendo fluida desde El Arcángel. Una situación que mantiene en punto muerto el nuevo proyecto, pese al incesante trabajo que se sigue desarrollando en los despachos, con vistas a avanzar operaciones que, eso sí, están en el aire. Exactamente igual que el futuro de la actual dirección deportiva.

Porque esa es una de las realidades más difíciles de entender del momento que vive el club blanquiverde. Cuando restan algo más de dos semanas para que se alcance el 30 de junio, Juanito y los demás técnicos que comandan la dirección deportiva siguen desarrollando su labor, sin tener clara su continuidad más allá de esa fecha en la que vencen los contratos que firmaron a su llegada al club.

El 30 de junio puede suponer una fecha de revolución en el club de El Arcángel. Pero en previsión de que no lo sea, y que finalmente desde Bahréin se apueste por la continuidad de los actuales gestores, la dirección deportiva cordobesista se mueve de manera intensa en el mercado, en numerosas operaciones tanto de salida como de entrada.

El ejemplo más claro fue el traspaso de Alberto del Moral al Villarreal, que será oficial en las próximas horas, y que supuso la toma de una decisión importante para la entidad por parte de un Juanito cuyo futuro sigue siendo una incógnita. El gaditano no solo concretó esa venta, también trabaja desde hace semanas en buscar un destino a Djetei, junto a sus agentes, en un caso que será más complicado de resolver que el del joven mediocentro.

Pero lo más significativo para el Córdoba no es el capítulo de bajas. Con apenas una docena de jugadores con contrato en vigor, y buena parte del filial por confeccionar, la dirección deportiva blanquiverde trabaja en avanzar operaciones a la espera del visto bueno sobre su continuidad. De esta manera, y según ha podido saber el Día, son varios los fichajes que se encuentran encauzados, así como distintas alternativas controladas para el banquillo, a la espera de que la situación de Germán Crespo también se clarifique.

Aunque los nombres aún se mantienen con celo, debido a las trabas que conlleva la situación actual del club, la planificación del equipo de trabajo de Juanito sigue su curso. En su última comparecencia, Javier González Calvo ya dejó algunas pistas al asegurar que a falta de la aprobación de los propietarios, se trabajaba para, llegado el OK desde Bahréin, "pulsar una tecla y que caiga todo".

No será, obviamente, tan sencillo, pero la idea en el club es la de no perder tiempo de puertas para adentro, y aprovechar las semanas de calma tensa para adelantar todo lo que se pueda el trabajo de planificación. Y es que camino del ecuador del mes de junio, la parálisis exterior que escenifica el club no es nada alentadora. Una situación que también supone cierta dificultad añadida a la hora de entablar conversaciones, y que de hecho ha enterrado la posibilidad de atar a ciertos jugadores que estaban en la órbita blanquiverde.

Porque, lógicamente, aunque Juanito y los demás técnicos sondeen de manera activa el mercado, sin un presupuesto definido y el respaldo de la propiedad, todas las gestiones realizadas se quedan en un compás de espera que puede terminar por dificultarlas o directamente echarlas por tierra. Pese a esa dificultad de verse aún con las manos atadas, los técnicos trabajan, deseosos de que en los próximos días la situación se clarifique y lo que ahora son propuestas o acuerdos verbales puedan empezar a trasladarse al papel.