Un mercado muy parado incluso para el Córdoba CF: estos son todos los fichajes de Primera RFEF

El mercado de fichajes de Primera RFEF está transcurriendo con lentitud. Demasiada, pues entre los 34 equipos que compiten en esta próxima temporada 2022-2023 sin contar los seis filiales participantes de conjuntos de Primera División con fuerte poder económico, apenas hay un total de 39 fichajes confirmados. De hecho, hay 17 entidades que todavía no han realizado ninguna incorporación a su plantilla, ocho del Grupo I donde competirá el Córdoba CF, y nueve del Grupo II.

Los muchos contratos que todavía están por rescindir, que la temporada acabó para algunos hace apenas dos semanas, la incertidumbre en las directivas de algunos clubes y los impagos a jugadores son algunos de los motivos por los que el arranque del mercado está frenado. Incluso para el propio cuadro blanquiverde, que terminó la temporada el 15 de mayo con un victoria en Vélez (1-2) y con los deberes ya más que hechos desde que ascendió de categoría el 16 de abril, pero tampoco está siendo el mercado más fácil por ahora.

Y eso que el CCF es uno de los equipos que más fichajes ha anunciado. Hasta el momento, José Manuel Calderón, Christian Carracedo y Ramón Bueno son las altas atadas por una directiva cordobesista que en este mercado se ha topado con un problema: los equipos que mejor están económicamente van a por todas para llevarse a los jugadores más codiciados. Eso es un inconveniente para los blanquiverdes, que han admitido en varias ocasiones que no piensan "ir derrochando dinero porque sí" por mucho que el interés por alguna oportunidad de mercado sea grande.

Eso lo han visto reflejado en dos jugadores que el Córdoba CF tenía atados y que, finalmente, se los ha arrebatado el Deportivo de La Coruña a golpe de talonario. Gorka Santamaría e Isi Gómez han preferido irse al Dépor que a un CCF con el que tenían ya acuerdos. Todo ello por dinero, y eso que el cuadro coruñés no está ni siquiera entre los que más fichajes han realizado hasta ahora, pues solo han hecho oficiales dos: el de Gorka Santamaría y el de Víctor Narro.

Hay dos equipos que destacan sobre el resto en cuestión de nuevas altas y son el San Fernando y el Ceuta. Ambos del Grupo I, han hecho cinco fichajes. Los gaditanos han incorporado a sus filas a Goyo Medino, a José Carlos, a Javi Navarro y a los excordobesista, Ismael Falcón y Manu Farrando; mientras que el cuadro ceutí tiene ya en su plantilla a Josema Gallego, Alberto Ramos, Antoñito y a los excordobesistas Luismi y Julio Iglesias.

Tras estos dos conjuntos, son varios los que ya tienen atado a tres fichajes al igual que el Córdoba CF: el Mérida (Erik Ruiz, Busi y Fran Viñuela), el Numancia (Toni Arranz, Adri Mancebo y Rubén Mesa), el Eldense (Fran Carnicer, Juanto Ortuño y Mario Saberón) y el Calahorra (Alejandro Ibarrondo, Pablo Santana y Mario Robles). Solo ocho equipos han hecho tres incorporaciones o más, por supuesto, sin contar a los filiales de lo seis equipos de Primera que también compiten en la categoría como el Barça Atlétic, el Madrid Castilla, el Bilbao Athlétic, la Real Sociedad B, el Celta B y el Osasuna Promesas.

El potencial económico de estos clubes es superior al resto y prueba de ello son algunos fichajes de alto calibre como el del filial azulgrana, Pablo Torre, estrella de un Racing de Santander recién ascendido a Segunda; o como el de la joya del Dépor, Noel López, que ha fichado por el filial madridista. Con respecto al resto de clubes, hay movimiento por Castilla y Leon, ya que la Cultural Leonesa (Tarsi Aguado y Saúl González) y el Unionistas (Mario Losada y Mario Gómez), han anunciado dos incorporaciones.

El Atlético Baleares también se ha hecho con dos futbolistas: Adighibe y Sibille; y son pocos los que, al menos, tienen un refuerzo confirmado: el Alcorcón (Babin), el Sanse (Ángel Sánchez), el SD Logroñés (Alain Ribeiro), el Intercity (Nsue) y La Nucía (Ismael Gutiérrez).

Los 17 clubes restantes todavía no han fichado, algunos, como el Badajoz acaban de cambiar de directiva; otros como el Nástic aún digieren el no ascenso a Segunda; y otros como el Castellón no tienen ni entrenador todavía, y el mismo problema se trasmite a infinidad de equipos. Por tanto, Fuenlabrada, Dux, Rayo Majadahonda, Algeciras, Linares, Pontevedra, Racing de Ferrol, Alcoyano, Murcia, Cornellá, Sabadell, Real Unión de Irún, UD Logroñés y Amorebieta deberán empezar a poner la maquinaria de fichajes en movimiento próximamente en un mercado en el que, por ahora, participan pocos equipos de Primera RFEF.