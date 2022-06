El Córdoba CF busca en un mercado al alza las piezas que le falta para completar la plantilla

La confección de la plantilla del Córdoba CF sigue en marcha y el plan de Juan Guitérrez Juanito es muy claro: faltan cinco fichajes para que Germán Crespo tenga a sus mimbres adecuados para afrontar de la mejor manera la Primera RFEF. Ya incidió el director deportivo blanquiverde en numerosas ocasiones en que buscaría reforzar todas las posiciones del campo y, por ahora, han llegado fichajes en el lateral zurdo, en el extremo y en el centro del campo.

José Manuel Calderón, Christian Carracedo y Ramón Bueno son las incorporaciones que hasta ahora ha firmado un Córdoba CF que tiene intención de ser uno de los equipos punteros de la categoría, pero todavía tienen que llegar cinco refuerzos más: un defensa, un extremo, un centrocampista, mediapunta y delantero, sobre todo por la inminente marcha de Bernardo Cruz y de Omar Perdomo, cuyos contratos rescindirá el club y que se sumarán a las salidas de Luismi, Toni Arranz, Julio Iglesias, Viedma y Visus (estos tres últimos acabaron contrato).

Con la subida de Jaylan Hankins al primer equipo, que ocupará la plaza de tercer portero en el primer equipo, el Córdoba CF puede tener hasta 24 jugadores en plantilla, con un tope de 18 de ellos sénior, por lo que de los cinco fichajes que pretende hacer el CCF, dos serían menores de 23 años y tres como máximo mayores de esa edad.

El objetivo de la entidad, sin duda, es que esos refuerzos sean un plus para que el equipo pueda llegar a pelear por subir a Segunda. Sin embargo, el mercado de fichajes parece que se le está poniendo cuesta arriba a la dirección deportiva, pues hay equipos que se están interponiendo en los deseos blanquiverdes a golpe de talonario. El claro ejemplo es el Deportivo de La Coruña, que le ha arrebatado los fichajes del delantero Gorka Santamaría y de Isi Gómez.

Ya confirmó el consejero delegado, Javier González Calvo que ambos futbolistas iban a firmar por el Córdoba, pero que el interés del cuadro gallego y su oferta salarial más alta acabó por convencer a ambos para que se marcharan finalmente al Dépor y, de hecho, pedirán al club gallego una cantidad económica a cambio de llevarse a Isi Gómez a su equipo, pues el centrocampista tenía un acuerdo firmado con los blanquiverdes.

La competencia en el mercado en lo económico es grande entre aquellos que pretenden hacerse con las mejores figuras de la categoría para luchar por el ascenso a Segunda División. No solo tira de talonario el Deportivo, pues equipos como el Eldense, que se ha hecho con jugadores de gran talla como Fran Carnicer, Juanto Ortuño y Mario Soberón; el Atlético Baleares, que tiene jugadores de renombre como Vinícius Tanque, Dioni o René; y el Intercity, que fue el primer club de España que salió a cotizar en bolsa, también son los grandes magnates de Primera RFEF.

El poder económico de estos clubes ha provocado que el mercado de fichajes blanquiverde se ralentice, pues, de momento, solo ha firmado el cuadro cordobés a tres jugadores y las primeras sesiones de trabajo están previstas para el 11 de julio. No es que el Córdoba no pueda poner más dinero que sus competidores, sino que no tienen intención de hacerlo, pues ya aseguró González Calvo que lo que busca es jugadores "comprometidos" que fichen por que les guste el proyecto, y no porque les pague más que el resto.

De ahí que, por el momento, los fichajes más apetitosos no lleguen, como el de Guarrotxena (ex del UD Logroñés), que también interesaba al CCF, pero se marchó sucumbido por las altas ofertas que le llegaron de equipos extranjeros. Una situación que podría ser preocupante, pues el Córdoba quiere competir al mismo nivel que sus rivales, pero con el objetivo de no volverse loco por los fichajes.

"Seguramente la familia que es dueña del Córdoba, económicamente esté mucho mejor que la que es dueña del Deportivo de la Coruña, pero eso no significa que tengas que ir derrochando dinero porque sí", comentó el dirigente blanquiverde", comentó el consejero delegado, palabras que dejan claro que desde la dirección deportiva no van a dar marcha atrás en crear un proyecto con futbolistas que realmente estén implicados a pesar de que el mercado al alza acechado por los grandes magnates de Primera RFEF esté dificultando las tareas en la preparación deportiva al Córdoba CF.