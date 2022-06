Javier González Calvo: "Nosotros entendemos que el fútbol es otra cosa que solo dinero"

El Córdoba CF avanza en la confección de su equipo de cara a la próxima temporada en Primera RFEF con las ideas claras. Y es que, el consejero delegado de la entidad blanquiverde, Javier González Calvo, dejó claro antes del acto de clausura de la campaña 21-22 de las escuelas deportivas de la Fundación que el club lo que quiere es "jugadores comprometidos que quieran estar en el Córdoba" para "intentar confeccionar una plantilla estupenda que luche por quedar primera".

"Con Isi Gómez teníamos un acuerdo firmado, pero el jugador no quiere estar en el Córdoba porque tiene un acuerdo con el Deportivo de La Coruña y el Badajoz, y ya está", afirmó González Calvo sobre el futbolista que todavía pertenece al cuadro pacense y que, pese a que se iba a marchar al CCF, finalmente parece estar cerca de los gallegos. "Nosotros lo que queremos son futbolistas comprometidos y si no quiere jugar aquí, tampoco es el mayor problema porque ya habrá otros y encantado", comentó, a lo que añadió que "el Córdoba tendrá los derechos que tenga y punto", ya que espera "llegar a un acuerdo con el Deportivo para que esto no se demore mucho", pues "al final el jugador va a jugar donde él quiera".

Ante ese revés con el centrocampista madrileño y con la marcha del pretendido Gorka Santamaría también al Dépor, el consejero delegado confesó que del resto de posibles fichajes van a "intentar sacar lo menos posible en prensa para que no se meta en medio el Deportivo". Y es que, desde el Córdoba CF descartan alcanzar el potencial económico de los deportivistas, y eso que "seguramente la familia que es dueña del Córdoba, económicamente esté mucho mejor que la que es dueña del Deportivo de la Coruña, pero eso no significa que tengas que ir derrochando dinero porque sí", comentó el dirigente blanquiverde.

"Tenemos un proyecto en el que tenemos nuestro presupuesto y lo tenemos claro. Nosotros entendemos que el fútbol es otra cosa que solo dinero, tenemos que convencer a los jugadores que vengan porque esto es un proyecto y una ciudad maravillosa donde vivir y que jugar en El Arcángel cada domingo y cada fin de semana fuera con nuestros aficionados es lo mejor para un futbolista. Eso es lo que estamos intentando dando precios y sueldos de mercado y aquel que no lo entienda así, que se vaya a otro equipo y punto", destacó González Calvo.

Así, el presidente de la entidad dejó claro que no piensa volverse loco con las oportunidades de mercado y que se centra en el trabajo de la dirección deportiva, pues, como señaló, se ha dado cuenta de que "el trabajo se estaba haciendo bien", porque han traído "jugadores relevantes en todas las posiciones que ya están en el equipo, y los que no han venido, ha sido porque ha venido el Deportivo de la Coruña, que en principio es el mejor equipo de la categoría, y después de casi tener a los dos firmados, se van".

A estas alturas, son tres los fichajes que ya ha firmado el CCF para reforzar el equipo de cara a la próxima temporada: Calderón, Christian Carracedo y Ramón Bueno. Sobre el extremo, que firmó con una cláusula que le permite romper su contrato con los blanquiverdes antes del 30 de junio si le llegar una oferta de un equipo de superior categoría, el presidente dejó claro que Carracedo "jugará aquí y hará disfrutar".

Para que estos jugadores lleguen, han tenido que salir algunos como Luismi o Toni Arranz, que se han marchado al Ceuta y al Numancia respectivamente: "Les deseo la mejor de la suerte. Siempre le deseamos lo mejor a los jugadores que han estado aquí y han defendido la camiseta. Sobre todo gente de la casa como también es Bernardo, a quien le deseamos lo mejor. Vamos a intentar que tanto el club como los jugadores salgan lo mejor posible y se está trabajando en ello", subrayó Javier González Calvo.

El consejero delegado también habló sobre Carlos Puga, que "tiene el mismo contrato que hace dos años" pese a que el CCF "intentó mejorárselo", pero, como comentó el máximo mandatario, "ha entendido que no a la espera de que llegue alguien y pague su cláusula o se pueda llegar a un acuerdo". El presidente añadió que el día 11 de julio se vuelve a reunir el equipo y ahí estará Carlos Puga por el momento, pues "es jugador del Córdoba".

Aunque la situación de Puga de momento es inestable, lo que sí que conoce el Córdoba es que está entre los 20 equipos que conforman el Grupo I: "Como dijo Juanito, el que nos ha tocado es el que nosotros votamos. Son desplazamientos que, excepto a Galicia son más largos, pero son ciudades bonitas de visitar para nuestros aficionados. Luego vamos seis veces a Madrid que es un viaje relativamente cómodo, a Extremadura y Andalucía, por lo que no nos vamos a quejar de eso. Deportivamente entendíamos que era lo mejor para todos y tuvimos una reunión para considerar ese voto. Después el fútbol nos pondrá cada uno en su sitio, pero nosotros estamos contentos y a competir", comentó sobre la distribución en la que peleará el CCF.

Por último, Javier González Calvo se mostró "contento" con el "ritmo alto" al que avanza una campaña de abonados "a la que le faltan todavía más de dos meses para que termine" y que va por la mitad de los 11.000 que el propio consejero delegado comentó que es el objetivo alcanzar. "El dato relevante de que 1.500 son nuevos", añadió.

Eso sí, sobre el posible amaño del encuentro de Tercera RFEF que se está investigando entre el Gerena y el Conil (6-0) que dejó al Córdoba B sin poder disputar el play off de ascenso, González Calvo aseguró que "el club no se va a pronunciar ni va a reclamar nada" porque "el Córdoba no tiene nada que decir, que investiguen lo que tengan que investigar". "Tenemos claro que el filial está para formar futbolistas esté en la división que esté, si después nos toca algo, bienvenido sea", concluyó.