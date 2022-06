El Córdoba CF y su plan de pretemporada: Villarreal B y Mérida en El Arcángel

El Córdoba CF sigue con su planificación de la plantilla de la próxima temporada, pero también trabaja en cerrar los encuentros de preparación que va a disputar el conjunto de Germán Crespo durante un pretemporada que arrancará con las primeras sesiones de trabajo el próximo 11 de julio -los reconocimientos médicos están previstos para el 7 y el 8 de julio-.

Tras cerrar el duelo de preparación ante el Almería para el 23 de julio en Montecastillo en Jerez de la Frontera (20:00), la dirección deportiva blanquiverde ya tiene cuatro encuentros más cerrados. De estos envites, dos de ellos se disputarán en El Arcángel, que volverá a ser partícipe como el curso pasado de encuentros de preparación. De este modo, el Villarreal B, equipo recién ascendido a Segunda División y que cuenta en sus filas con el excordobesista Alberto del Moral, y el Mérida, que fue rival de los de Germán Crespo en el Grupo IV y logró el ascenso a Primera RFEF en el play off, pasarán por el coliseo ribereño.

Junto al Villarreal B y al Mérida es muy probable que haya un tercer encuentro ante la afición cordobesista, que podrá ver por primera vez a sus jugadores en la presentación de las equipaciones, que está previsto para el próximo 21 de julio en el coliseo ribereño. Eso sí, a pesar del interés de la dirección deportiva en cerrar más duelos con equipos de Primera División, el tempranero inicio de la liga está haciendo que sea muy complicado poder cerrar a más equipos de la élite.

Por otro lado, el duelo ante el Villarrel B es el segundo fechado, ya que se disputará el 3 de agosto en El Arcángel, como avanzó Cordobadeporte y pudo confirmar el Día. Sin embargo, el envite ante el Mérida todavía no tienen día ni hora concreta. Tampoco los tienen los que jugarán fuera del estadio cordobesista ante el Xerez DFC, equipo de Segunda RFEF, y el Pozoblanco, conjunto de Tercera RFEF. De este modo, los blanquiverdes regresarán a Chapín, feudo donde arrancó el curso pasado la competición liguera el cuadro de Germán Crespo (1-5). También lo harán por el Municipal vallesano para enfrentarse al equipo pozoalbense, como ya hiciese el verano anterior.

Con cinco citas ya cerradas, la dirección deportiva trabaja en cerrar al menos tres encuentros de preparación más. Todo ello con la idea de llegar de la mejor forma posible para un inicio liguero que no está cerrado aún. No obstante, el club blanquiverde trabaja con que arranque el 27 o el 28 de agosto. Cádiz, Betis, Málaga, Granada o Antequera son otras opciones que ha manejado el Córdoba CF, aunque aún no hay nada cerrado con ningún otro club para poder apalabrar el calendario de pretemporada.