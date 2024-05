Adri Castellano, tras su debut en el Córdoba CF: "Me ha tocado vivir la cara oscura de este deporte"

Una de las mejores noticias que dejó la victoria del Córdoba CF ante el Algeciras por la mínima en El Arcángel (1-0) fue la participación de Adri Castellano, que debutó como blanquiverde tras lesionarse el pasado mes de septiembre y sufrir varias recaídas. Casi un año después, el defensa cordobés al fin pudo estrenarse con el equipo de su tierra y lo hizo como titular, dejando la portería a cero y lo más importante, completando el partido entero.

"Vine aquí con unas expectativas altas y ganas de jugar en casa y ayudar al club de mi tierra y de mi vida en todo lo que pudiera, pero me ha tocado vivir la cara oscura de este deporte y por suerte ya he visto la luz. Casi un año después he podido jugar un partido completo que es bueno en lo personal y para ayudar al grupo", ha explicado Adri Castellano tras su debut como blanquiverde en la última jornada del Grupo 2 de la Primera Federación.

Castellano confirmó que le ha costado mucho volver a sentirse futbolista, pues "cuando físicamente no te encuentras bien y te llegan recaídas, te ves fuera del grupo y te llevas situaciones a casa que afectan al entorno y eso es algo complicado", tal y como señaló el jugador cordobés, quien eso sí, aseguró que "todo futbolistas debe estar preparado" para vivir algo así y que, ante "esos momentos en los que te viene el bajón, hay que cambiar el chip y volver a disfrutar de nuevo de esta profesión para dejar de verse fuera en el día a día".

"A cualquiera que se tire tanto tiempo sin jugar le va a costar verse en situaciones de nuevo en las que no te veías. Sabía que se me iba a hacer cuesta arriba el partido hablando en lo físico, pero tenía dos opciones: o hacerlo lo más práctico posible y completar los 90 minutos o arriesgar en ciertos momentos y con ciertos pases, esas son las sensaciones que me gusta tener dentro del campo", aseguró Adri Castellano, quien completó el partido con éxito como central zurdo.

El central del Córdoba CF ya piensa solo en la primera eliminatoria del play off de ascenso. Será ante una Ponferradina que conoce muy bien, pues estuvo en sus filas durante tres temporadas. Castellano advirtió de que "allí va a ser complicado ganar porque la gente está metida en el club y es un campo que aprieta aunque no sea muy grande". "Cuando achucha hay que estar concentrado y afrontar el partido al 100% de mentalidad", añadió el defensa, quien aseguró "un ambiente hostil pero bonito para el play off".