La Lotería de Navidad deja un 'pellizco' de 936.000 euros en Córdoba

En un año marcado por la tragedia, cualquier atisbo de alegría sirve para agarrarse con ganas al optimismo. Quizá por ello, aunque el Sorteo Extraordinario de Navidad no haya sido especialmente benevolente con la provincia, el pellizco de 936.000 euros que ha dejado la Lotería sepa prácticamente a gloria.

Este 22 de diciembre se ha dejado ver en Córdoba el Gordo, el primer premio del sorteo y el más ansiado por todos aquellos que con ilusión contemplan extasiados la televisión a ver si alguno de los décimos lleva impreso el mismo número que la bolita. Lo ha vendido un estanco situado en la avenida Jesús Rescatado de la Capital que, pasadas las 12:00, apenas unos minutos después de cantarse el premio, ya era un hervidero de vecinos con ganas de observar qué pasaba allí. Concepción Sánchez, la dueña del negocio, contaba que en 12 años de gestión del estanco nunca había dado uno de los premios del Sorteo de Navidad. Ha sido, eso sí, por máquina, lo que ha supuesto que solo se haya vendido un décimo con el número 72897.

Aún así, la alegría de Concepción y sus seis empleados (botella de champán en mano) era más que reseñable, toda vez que estaban en el propio local viendo el sorteo a través de la televisión cuando les ha sorprendido una llamada avisándoles de que habían dado un primer premio.

Son, por lo tanto, 400.000 euros los vendidos en este estanco de la capital, aunque en Peñarroya-Pueblonuevo el dinero repartido es mayor, ya que en la administración de la calle Juan Carlos I, Eloy Fernández ha vendido, nada más y nada menos, que una serie completa del tercer premio. Es decir, que esta localidad del Alto Guadiato ha repartido medio millón de euros con el número 52472.

El lotero lleva viendo la fachada de su administración desde hace más de 50 años, ya que, tal y como comentaba minutos después de enterarse de la noticia, su madre se quedó con el despacho después de estar trabajando ahí durante mucho tiempo. De ella paso a él y en todas estas décadas de venta de décimos, lotería y Primitiva no había dado nunca un premio de los importantes dentro del Sorteo Extraordinario de Navidad. Como dato curioso, de todos los premios que han caído en este 2020 en Córdoba en este sorteo, solo el vendido en Peñarroya-Pueblo acumula más de un décimo.

Esto es algo ahora habitual, no tanto hace unos años, cuando la venta por máquina o a través de internet todavía no estaba implantada y las series se correspondían casi siempre con una única administración. Esta posibilidad ha permitido, eso sí, que los premios casi siempre estén muy repartidos.

Tan repartidos como han estado los dos quintos premios que han caído alrededor de la provincia. El primero de ellos, el 86986, fue el más madrugador, porque no había pasado una hora de sorteo y ya estaba dando alegrías por media España.

En la provincia la suerte con este quinto la han repartido en el centro comercial La Sierra y en una administración mixta de Nueva Carteya, vendiendo cada una un décimo de este premio. En el centro comercial de la capital todo eran abrazos en la administración Herradura de la suerte, de la familia Moyano, que todavía estaban en casa cuando se empezaba a cantar el premio. Antonio Moyano, el propietario, explicaba ilusionado que tras muchos años y “mucho papeleo” por fin pudieron abrir el despacho en el año 2018 y que el objetivo siempre ha sido vender uno de los premios de Navidad: “Al final lo he conseguido, los sueños se hacen realidad, nunca mejor dicho”, explicaba entre sonrisas. “Si una administración no gana un buen premio, no tiene relevancia”, recordaba Antonio, mientras explicaba que dar algún premio de la Lotería de Navidad supone un hito importante que “atraerá más clientes porque la suerte llama a la suerte”.

Mientras, en Nueva Carteya, Mari Carmen Priego también contagiaba su alegría a través del teléfono. En la administración mixta y familiar que empezó a llevar su padre y que ahora ella lleva junto a su hermano ya vendieron en 2012 el Gordo y este año ha sido un quinto. Y aunque solo haya sido un décimo, contaba con un ruido festivo de fondo, “estamos muy contentos”.

Tan contentos como los cuatros despachos que han dispensado otros tantos décimos del séptimo quinto premio del sorteo, el 43831. En la calle Henares de Baena, Sandra Gómez explicaba que su madre ha estado al frente de la administración durante 40 años, hasta que ella la heredó, hace tres. En todo este tiempo nunca habían vendido un número premiado del Sorteo de Navidad y ahora la suerte la ha traído la máquina, que un día antes, el 21, estaba que echaba humo, por lo que la lotera cree que pudo venderse el pasado lunes. Otra anécdota relatada por Sandra aunque esta un poco menos alegre, fue la de un señor que se acercó al despacho hace unos días y pidió el número que finalmente ha sido el ganador y que no se pudo llevar porque ya estaba agotado.

En la capital se han vendido dos décimos de este 43831 en las administraciones de la avenida de la Viñuela, 4 y en la calle Fernando de Córdoba. Esta última la regenta Agustín Hidalgo que mientras imprimía los carteles de ganador comentaba que en los dos años y medio que lleva al frente del despacho ha vendido varios premios de la Primitiva, pero nunca del Sorteo de Navidad. En este caso, el décimo despachado por Agustín fue comprado a través de internet.

Y la suerte de Córdoba con este premio ha terminado en Montilla, en la cafetería Uruguay. Su dueño, Francisco Solano, ya dio otro quinto premio en 2013 y también llevó alegría a este municipio de la Campiña Sur con otros sorteos, como la Lotería del Jueves. Aunque solo ha sido un décimo vendido por máquina, Francisco no parecía estar desanimado, sino todo lo contrario: “Con un premio que vendamos ya estamos contentos”.