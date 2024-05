El Ayuntamiento de Córdoba plantea recuperar el cine Fuenseca este verano del 1 de julio al 15 de septiembre

La posibilidad de que el cine de verano regrese a la capital cordobesa está más cerca. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ya avanzó en el último pleno la existencia de conversaciones avanzadas entre el propietario de los cines de verano, la sociedad Esplendor Cinema, con empresarios y emprendedores para poder abrirlos este año, conversaciones en las que el Ayuntamiento no participa.

No obstante, ante la posibilidad de que estas conversiones no dieran el fruto esperado y no hubiera un acuerdo entre las empresas privadas, el Ayuntamiento ha propuesto a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía un borrador de convenio a tres bandas para que la Filmoteca de Andalucía pueda hacerse cargo de la apertura de todas o algunas de las salas de los cines de verano con recursos públicos.

Pues bien, El Día ha tenido acceso a este convenio en el que se deja constancia del desarrollo del proyecto cultural denominado Cine a la luz de luna de Martín. Verano de 2024, un título en honor al empresario y cinéfilo Martín Cañuelo, fallecido en abril del año pasado.

El acuerdo, que no ha sido suscrito hasta la fecha por ninguna de las tres administraciones implicadas, incluye el desarrollo de este programa entre el 1 de junio y el 15 de septiembre, con la proyección de distintos géneros cinematográficos "que resulte de interés a todo tipo de públicos".

En este caso, será Esplendor Cinema la empresa que ponga a disposición el equipamiento con el que cuenta el cine de verano Fuenseca "para la realización de las proyecciones y, en concreto, el mobiliario de sillas y veladores y el equipo de proyección sonido".

Por su parte, la Filmoteca de Andalucía será la institución encargada de definir el programa de películas a proyectar , atender las necesidades técnicas y de personal que precise la proyección diaria de las películas del programa y realizar el servicio de venta de entradas y taquilla. En este caso, el precio de las entradas lo determinará también la Filmoteca.

Tras la muerte de Martín Cañuelo -gerente de Esplendor Cinemas, la empresa de exhibición que gestionaba los cuatro cines de verano del casco histórico desde los años ochenta- Córdoba se ha quedado sin cines de verano. El Foro Abrir los Cines de Verano en 2024 entregó el pasado 24 abril unas 5.000 firmas al Ayuntamiento pidiendo una mayor implicación para su mantenimiento, mientras que los vecinos de los barrios afectados le rindieron homenaje tras su fallecimiento en el cine Fuenseca.