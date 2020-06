El cordobés Hugo disfruta de una apacible gala en Operación Triunfo con la final asegurada

Aunque la Gala 12 de Operación Triunfo 2020, y al mismo tiempo semifinal, tenía un aire de tensión y nervios por conocer a los finalistas absolutos de la edición, el cordobés Hugo la pasó algo más tranquilo al certificar su pase esa gran final la semana pasada. Junto a Nia y Eva, el talentoso cantante de Córdoba ya se había asegurado su puesto en la final en la Gala 11.

Esto no evitó que el artista lo diera todo en las tres actuaciones, una de ellas junto al resto de sus compañeros, para corroborar las cualidades que lo han llevado hasta la última gala del talent show. La Gala 12 de Operación Triunfo arrancó con el tema Lay all your love on me, del mítico grupo sueco ABBA.

Esa final asegurada permitió a Hugo, Eva y Nia cantar uno de sus temas con artistas invitados. En el caso del cordobés, defendió Me vale, un tema que Miki Núñez (concursante de OT 2019 y representante de España en la pasada edición de Eurovisión) ha sacado en plena cuarentena y que en su vídeo original ya acumula un millón y medio de reproducciones.

La otra intervención sobre el escenario del cordobés fue junto a su compañera Maialen, que junto a Samantha se quedó fuera de la final del concurso al final de la noche. En este caso, interpretaron Adiós papá, de Los Ronaldos.

Hugo podría convertirse en el ganador de Operación Triunfo 2020 el miércoles de la semana que viene. A lo largo de su paso por el concurso ha interpretado una paleta variada de estilos musicales. En la Gala 0 se presentó con Lobos, de Leiva, y a lo largo de estos meses se ha subido al escenario para cantar Tu calorro, de Estopa, Ya no quiero na, de Lola Índigo, o la mítica La leyenda del tiempo, de Camarón.