Una Córdoba más deportiva en el horizonte

Hace unos días, el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, sorprendió al anunciar que el presupuesto de la Gerencia para 2024 incluye 300.000 euros para licitar la redacción del proyecto del que sería "un nuevo pabellón de deportes y de usos múltiples "más moderno y multifuncional" que el de Vista Alegre, según el concejal, quien informó de que no se tiene todavía ubicación ni detalles del mismo: el que el equipo de gobierno ha dado en llamar Córdoba Arena.

El gobierno municipal busca que sea un "proyecto emblema" del PP en Córdoba y que "dé respuestas a las nuevas necesidades que Vista Alegre no cumple". Torrico sentenció que la redacción del mismo sería pilotada desde el propio Ayuntamiento, mientras que el modelo para su desarrollo y construcción no está definido, aunque no descartó que sea a través de alguna empresa privada al estilo de lo que se está buscando para hacer realidad las nuevas instalaciones deportivas proyectadas para el lugar que ocupaba el Pabellón de la Juventud en el Sector Sur.

En la pasada campaña electoral a las municipales, en el entonces candidato popular, José María Bellido, ya prometió que si continuaba gobernando tras los comicios, en en la zona de Poniente se construiría "un nuevo pabellón para deporte profesional y de élite", que ha calificó como "la obra más emblemática del futuro y necesaria". Y es que, agregó, el pabellón de Vista Alegre "se ha quedado pequeño para la ciudad", dado que "conviven clubes que están ahora mismo en la élite del deporte en España, como el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que juega en la mejor liga del mundo de fútbol sala, con usuarios que a diario vienen a hacer su deporte, entrenar y mejorar su salud y clubes que no están en el nivel de élite, pero que son importantes". "Hay verdaderos problemas para organizar los horarios y los días", anotó.

Según dijo, "es una actuación necesaria y prioritaria", de forma que la idea es que "en la zona de expansión, donde crece la ciudad, hay nuevos barrios que están incluso por hacer todavía, ubicar el pabellón con todas las comodidades, sus aparcamientos y que no tenga molestias tampoco para los vecinos del entorno".

Como aquel sueño no cumplido

El Córdoba Arena recuerda a aquel otro proyecto anunciado en 2007 por el entonces edil de Deportes de Córdoba, Alfonso Igualada (IU), "un nuevo Palacio de Deportes que dote a la ciudad de un espacio polivalente con una capacidad adecuada para sus necesidades", dijo. Igualada vendió el proyecto insistiendo en que "el Ayuntamiento piensa en el nuevo Palacio como el tercer vértice del triángulo de grandes infraestructuras que, junto al Palacio del Sur y el aeropuerto, serán el estilete de la apuesta por la Capitalidad Cultural en el capítulo de instalaciones.

Sentenció incluso que Vista Alegre se había quedado fuera de los nuevos modelos de pabellón, "y pese a que la mayor parte del año sus 3.500 localidades están infrautilizadas, se ha demostrado que es insuficiente para albergar espectáculos de gran reclamo. Además, en los últimos años, Córdoba ha quedado rezagada respecto a ciudades de su entorno como Sevilla (San Pablo, 10.000 espectadores), Málaga (Martín Carpena, 10. 000) o Granada (Palacio de los Deportes, 8.000), razones que servirían para acelerar el proyecto". No obstante ese Palacio que Igualada defendía que el equipo de gobierno de Rosa Aguilar tenía la intención de "concretar en los próximos años" acabó durmiendo el sueño de los justos.

La presentación de este nuevo proyecto, el del Córdoba Arena, por parte de Torrico llega cuando el equipo de gobierno que dirige José María Bellido tiene en marcha desde el pasado mandato la puesta en valor de varios proyectos deportivos, algunos de los cuales, como las nuevas instalaciones del propio Pabellón de la Juventud y la reforma del Estadio de San Eulogio -también el Sector Sur- son demandas históricas vecinales que tardan más de la cuenta en ser realidad. No menos demandada es la mejora de las instalaciones deportivas del Parque Azahara, que el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) anunció que quiere convertir en la Ciudad del Pádel.

Pabellón de la Juventud

El Ayuntamiento licitó a principios del pasado mes de octubre el contrato para la construcción de las nuevas instalaciones deportivas que irán ubicadas en el antiguo Pabellón de la Juventud. En dicho contrato se especifica que la empresa que resulte adjudicataria de las obras -que será la que luego gestione dichas instalaciones durante 40 años como máximo o 20 como mínimo- deberá ejecutar las mismas en no más de dos años desde que comiencen. Bellido defendió que el objetivo del equipo de gobierno es que esas futuras instalaciones deportivas de la avenida de Cádiz estén operativas antes de que concluya el presente mandato municipal -o sea, como muy tarde, en 2027-.

La inversión integral que dicha adjudicataria debe asumir para construir y equipar el complejo oscila entre los 5,5 y 6 millones de euros. Según se estipula en el proyecto, el futuro complejo dispondrá de más de 5.000 metros cuadrados de uso deportivo. En en su planta baja se ubicará una piscina climatizada, mientras que en la primera habrá una sala de fitness, de cardio y de fuerza funcional; y en su segunda, otra sala de fitness para pesas de fuerza y peso libre, con, además, cuatro salas anexas para diversas actividades grupales. En la zona exterior habrá una zona de cross training y dos pistas de pádel.

El estudio de viabilidad encargado por el Ayuntamiento a una empresa para el futuro complejo deportivo proponía una serie de tarifas que establecía la media de las cuotas mensuales en 34,79 euros y en 111,16 euros las de larga duración -las que cubren de tres a seis meses-, mientras que las entradas puntuales y bonos se fijan en siete euros -la correspondiente a un día- y en 40 euros el bono de diez días. Además, la media del servicio de entrenamiento personal se establece en 24,32 euros; la mensual de los cursos de pádel, en 32,57 euros; la de los cursos acuáticos, en 68 euros al trimestre; y el alquiler de las pistas de pádel -que puede ser de una hora u hora y media- en 12,79 euros.

Asimismo, el pago de la matrícula o inscripción al polideportivo está destinada a todos los clientes que entran por primera vez como socios, o exclientes que vuelvan al centro tras darse de baja y quieran acceder a los servicios de fitness y wellness de la instalación. El precio medio de la matrícula está estipulado en 20,66 euros. Todas estas tarifas varían según se sea abonado o no del complejo. Si se es abonado se podrá disfrutar de descuentos en las tarifas que van del 25 al 30%.

Estadio de San Eulogio

También hace poco más de un mes, el Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) ha aprobó la modificación del contrato para la ejecución de las obras previstas en el proyecto de reforma de la instalación deportiva San Eulogio, en su fase I. El Imdeco adjudicó a la empresa Construcciones Antroju SL este contrato con fecha 29 de marzo de 2023.

Creado a principios de los años 50 del siglo pasado, el recinto deportivo San Eulogio ha muy importante en la historia deportiva de la ciudad, ya que en este campo han jugado equipos de leyenda. El partido inaugural, el 19 de abril de 1954, contó con la presencia del Real Madrid, que se enfrentó al Córdoba CF (3-4). Propiedad de Cajasur, fue en septiembre de 2020 cuando la entidad financiera cedió el espacio al Ayuntamiento de Córdoba y, ahora tres años después ha sido cuando ha empezado su esperada remodelación.

La primera fase de las obras que se está llevando a cabo en el estadio de San Eulogio y que será integral conlleva, en primer lugar, la sustitución del campo de albero por uno de césped artificial de fútbol-11, que se desarrollará longitudinalmente, además de dos campos de fútbol-7, que se desarrolla transversalmente.

Desde la Gerencia Municipal de Urbanismo detallaron que este nuevo campo de césped artificial precisa de varias capas en su construcción, como una base de zahorra, una capa de aglomerado y el propio césped artificial. Y añadieron que, además del drenaje del campo, también se prevé la ubicación de cuatro postes de luz de 16 metros para su iluminación y, con ello, que el recinto se pueda utilizar de noche.

A todo ello, hay que sumar la reforma integral de los vestuarios, que incluye también la mejora de la estructura de la cubierta, que pasará a ser de cibrocemento y tejas, que no variarán la volumetría del espacio.

El proyecto también incluye la mejora del acceso, con una rampa que cumpla la norma de accesibilidad y sustituya la escalera de acceso. El vestuario de los árbitros, que hay cuatro, también está incluido. Otra de las actuaciones previstas es rebajar la rampa de vehículos que tiene una pendiente muy acusada y no cumple la normativa para que pueda entrar un vehículo en caso de emergencia.

Del mismo modo está previsto el arreglo del cuerpo principal, las gradas, las puertas de entrada y los accesos a los aseos públicos, de los que uno estará adaptado a personas con movilidad reducida. También incluye el proyecto la mejora paisajística del entorno, mediante la sustitución de la parte superior del muro de la fachada por una reja para crear una mayor transparencia y que la instalación se integre en el barrio y viceversa. En el caso de las gradas, en esta primera fase se van a adecentar dos cuerpos de las mismas que, además, no cumplen con la normativa de evacuación.

Además, el Consejo de Distrito Sur -que agrupa a, entre otros colectivos, a las agrupaciones vecinales del Sur de la ciudad: Amargacena, Guadalquivir, La Unidad, La Mirada del Sur y Puente Romano- ha demandado, por boca de su presidenta, Mariló Damián, que la pista polideportiva para el deporte base que una de esas asociaciones vecinales quiere que se ubique en el futuro Pabellón de la Juventud se construya finalmente en las instalaciones de campo de fútbol de San Eulogio.

Pistas del Parque Azahara

Bastante más retrasado está el proyecto de reforma de las instalaciones que el Imdeco tiene en el Parque Azahara. La instalación, edificada en 2009 por la empresa granadina Construcciones López Porras, echó el cierre en diciembre de 2018. La poca productividad de las pistas y su mal estado propiciaron su clausura, la empresa concesionaria de las mismas Egisse, pedía una resolución de contrato anticipada y amistosa y finalmente entró en concurso de acreedores. Entonces tenía seis pistas de pádel y un campo de fútbol indoor de 40x20.

Casi cuatro años más tarde de aquello, el Imdeco ya cuenta con un estudio de viabilidad que desglosa cómo será la reforma integral que posibilite la reapertura de esas instalaciones que, ubicadas en la calle del Deporte, tienen una superficie de 7.000 metros cuadrados. Ese documento propone la construcción el que será el nuevo IMD Parque Azahara de cuatro pistas de pádel cubiertas y de otras cuatro descubiertas, así como la reforma integral de la instalación, la construcción de espacios complementarios como cafeterías, la de una zona exterior de cross training y la incorporación de equipamiento de arboling. En el texto se reconoce que de esta forma de daría respuesta a una demanda potencial de la población "que pide pádel cubierto, actividades fitness y la incorporación de actividades para los niños".