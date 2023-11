El Córdoba Arena, un nuevo pabellón multiusos para la ciudad en los presupuestos de Urbanismo 2024

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba ha presentado su proyecto de presupuestos para 2024, que además de incorporar remanentes que quedarán de este 2023, aumenta en un 18,5% respecto al actual ejercicio y, como novedad, proyecta un nuevo pabellón deportivo y de usos múltiples para la ciudad: el Córdoba Arena.

Así lo ha presentado este miércoles el presidente de la GMU, Miguel Ángel Torrico, que ha detallado que se reservan 300.000 euros de este presupuesto para licitar la redacción del proyecto. Se trata de un nuevo pabellón de deportes y de usos múltiples "más moderno y multifuncional" que el de Vista Alegre, según el concejal, que ha informado de que no se tiene todavía ubicación ni detalles del mismo.

El gobierno municipal busca que sea un "proyecto emblema" del PP en Córdoba y que "dé respuestas a las nuevas necesidades que Vista Alegre no cumple". La redacción del mismo será pilotada desde el propio Ayuntamiento, mientras que el modelo para su desarrollo y construcción no está definido, aunque no descarta que sea a través de alguna empresa privada.

Con todo ello, el presupuesto total de la GMU pasa de los 18,9 millones de euros a los 22,4 millones de euros en 2024. Esto representa un incremento del 18,5% respecto a 2023. Por capítulos de gastos, el incremento más importante es el de inversiones reales, que pasa de 7 millones de euros a 10, un incremento del 44% respecto a 2023. El borrador de estas cuentas pasará por Consejo Rector de la GMU esta semana, procedimiento inicial para que pueda entrar en vigor el año que viene.

Las inversiones

Entre las inversiones previstas para destacan importantes compromisos del programa de gobierno y proyectos que se vienen arrastrando desde mandatos anteriores. Entre ellos está el Parque de Chinales/Mirabueno, dotado con 1,6 millones de euros, el Parque de Poniente/Miralbaida dotado con 2,2 millones de euros o la urbanización del antiguo Hospital Militar por 500.000 euros.

También forman parte del capítulo de inversiones las aportaciones a los gastos de urbanización de importantes sectores de planeamiento como La Rinconada, destinada a la Base Logística del Ejército de Tierra, con 2 millones de euros de remanentes y 800.000 euros reservados para 2024; la urbanización del PP O-4 Huerta de Santa Isabel Oeste, destinada a 3.664 viviendas, de las cuales el 53% (1.944) serán vivienda protegida. Para ello se reservan 1,8 millones de euros.

Están también previstos los costes de obtención de terrenos necesarios para sistemas generales de comunicación: la conexión N-4 con el polígono de Las Quemadas y el tramo final de la avenida de Santa María de Trassierra.

Asimismo, en 2024, con remanentes de 2023, la GMU busca finalizar las inversiones como la del Parque del Canal, la sala museística de Caballerizas Reales, la mejora del camino de Alameda del Obispo y la intervención en el antiguo Cuartel de Lepanto. También se licitará la elaboración de proyectos para importantes infraestructuras, como el nuevo Parque Central de Bomberos o las catas arqueológicas previas para construir un parking en Vallellano, denominado Puerta de Córdoba.

Nuevo Plan de Ordenación Municipal

En los presupuestos 2024, el capítulo de gastos de personal tiene un incremento de un 5% respecto a 2023, la mitad del cual está asociado al incremento de salarios de los empleados públicos, y la otra mitad corresponde a incremento de plantilla. "La GMU está en pleno proceso de estabilización de más de la mitad de su plantilla, y también preparando una importante reorganización interna, que se han considerado prioritarias".

Según ha informado Torrico, se van a dotar de personal y medios la Oficina del Territorio, que debe impulsar la regularización y la dotación de servicios a las parcelaciones, y el equipo del PGOM, que debe trabajar en dotar a la ciudad de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal, tal y como viene descrito en la nueva ley Lista aprobada por la Junta.

Según ha explicado el edil, el PGOM servirá para abordar la nueva planificación general de la ciudad, simplifica los trámites y la concreción de destinos de suelos y es "un importante instrumento que equivale al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El crecimiento de la ciudad hacia nuevos barrios hace que el último PGOU se quede ya muy antiguo. El último de los planes tiene 23 años de vigencia, por lo que "es momento de completar y actualizar", ahora con esa figura que permite la Lista.