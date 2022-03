El colegio La Inmaculada de Córdoba obtiene las competencias como 'Google Reference School'

La transformación e innovación digital es uno de los grandes proyectos que lleva a cabo la Fundación Santos Mártires de Córdoba y, con ello, sus centros. Este esfuerzo, que comenzó hace ya seis años en los centros educativos San Rafael de la capital cordobesa y La Milagrosa de Bujalance, ha tenido su recompensa y el colegio La Inmaculada ha obtenido la máxima distinción que concede en este ámbito Google. En concreto, ha obtenido las competencias como Google Reference School, es decir, como referente.

Cristóbal Domínguez es el responsable del área de Transformación Digital de la Fundación Santos Mártires y explica a el Día que esta acreditación "es el broche final de un proyecto estratégico a nivel de toda la Fundación Santos Mártires de transformación e innovación digital".

Todo comenzó, anota, con la puesta en marcha del proyecto Chromebook, que tiene como objetivo proporcionar al alumnado y al profesorado un entorno de trabajo digital estable y seguro para transformar la enseñanza basada en lápiz y papel hacia un modelo digital mixto con los libros digitales interactivos.

"Ese proyecto evoluciona en los dos centros y empezamos a darnos cuenta de la potencia que tiene para hacer innovación pedagógica y digital y, poco a poco se fue trasladando al resto de centros a través de comisiones", señala. Domínguez, además, destaca la importancia de esta certificación porque "nos supone un espaldarazo y un apoyo tremendo".

Pero esto, ¿en qué se traduce? Pues, según aclara Delfina Montero, jefa de estudios de La Inmaculada y coordinadora del proyecto, se trata "de una transformación por completo de la actividad educativa, ya que pasa de ser una educación tradicional de libros de texto a ser una educación combinada". Eso si, destaca que "no es que se digitalicen las clases al cien por cien, sino que es una fusión, una forma de apoyar la enseñanza en herramientas digitales y también convertir al alumnado, que es nativo digital, en ser competentes digitales". No obstante, se trata de un ámbito en el que este centro concertado ya trabaja, tras la puesta en marcha del modelo 5.0, una metodología basada en el neuroaprendizaje.

"Somos los profesores los que vamos guiando al alumnado, ellos no usan libremente los dispositivos para lo que quieren en cada momento, sino que nosotros les vamos guiando cómo tienen que trabajar; es un sistema seguro porque en todo momento estamos controlando dónde acceden ellos", subraya.

Actualmente el proyecto está implantado en ocho colegios de la Fundación: La Milagrosa de Bujalance, San Rafael, La Inmaculada, Jesús Nazareno de Córdoba, Jesús Nazareno de Aguilar de la Frontera, San Acisclo y Santa Victoria, Trinidad y Trinidad-Sansueña.

Formación continua del profesorado

José Manuel Domínguez es uno de los impulsores del proyecto y docente del colegio San Rafael de la capital y hace referencia a cómo se ha adaptado el profesorado a este método. Y ha sido a través de la "la formación continua". Para ello, expone que han conocido "las experiencias en otros centros, las herramientas digitales de Google y su aplicación dentro del aula y con la editorial que trabajamos". "Ha sido un intercambio de experiencias con otros centros, un enriquecimiento continuo", insiste.

Se trata de un argumento que comparte con Diego Borrego, director del colegio La Milagrosa de Bujalance. "Ha sido un proceso continuo y esa formación ha sido poco a poco. El punto de partida fueron los libros digitales y todos los docentes se han quedado poco a poco con lo mejor que le viene para su asignatura", considera.

A su juicio, "una de las cosas buenas del proyecto es que es muy humano y responde a la visión y valores de la propia Fundación: adaptar la enseñanza a cada niño". Para ello, continua, "los niños cuentan en Google Classroom con todas las explicaciones en vídeo de los docentes de una asignatura y pueden verlo en su casa tantas veces como quieran". Gracias a ello, el niño que, por ejemplo tiene dificultades "tiene esa explicación para siempre y los padres tienen ese recurso para explicarlos; es el gran potencial del proyecto", aclara.

En este punto, Delfina Montero lo tiene claro y asegura que "el futuro de la educación pasa por aquí. El mundo se está digitalizando o enseñamos a los niños a utilizar de forma correcta esas herramientas, o no van a avanzar y no van estar preparados a esas profesiones que no sabemos cuáles van a ser, pero que van a ir por ese camino".

Hasta la fecha son más de un millar de alumnos los que trabajan en la Fundación Diocesana Santos Mártires con dispositivos Chromebook en las aulas.