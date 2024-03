El último arrebato de 'El Cordobés': un festival con sus hijos para levantar una Fiesta "caída" en Córdoba

"Voy a proponer una cosa muy importante", anunciaba Manuel Benítez El Cordobés volcado sobre un atril en las Caballerizas Reales este lunes, justo antes de que se le soltaran las riendas. "Voy a intentar montar un festival a través de mi Fundación y toreará el Benítez (él mismo), Finito, mis hijos Manolo [Manuel Díaz] y Julio [Julio Benítez] y los dos novilleros de Córdoba [Manuel Román y Fuentes Bocanegra]".

El quinto Califa del Toreo compareció en la presentación del nuevo Premio Nacional Taurino Califas del Toreo que impulsa su fundación y allí, cuando le llegó el turno de hablar, anunció en público su último arrebato para levantar una Fiesta que "está caída en Córdoba", afirmó duramente, omitiendo la alusión directa a la feria taurina que presentó sus nuevos carteles la semana pasada.

El Cordobés se mostró crítico con la situación de la Fiesta en la provincia que ha dado cinco Califas del Toreo: "No puede estar como está. Nos hemos quedao sin cantera". Aunque también animó a las autoridades y aficionados presentes a sacar la cosa adelante "entre todos, con esfuerzo y apoyo; haciendo todo lo posible, y poco a poco lo vamos a lograr".

"Va a ser una cosa muy grande", aseguraba ya, dando por hecho un festival para el que no ha contactado con nadie, tal y como manifestó a este periódico. "Me encuentro bien, y como aquí nadie tiene que poner nada, sino que lo hace mi fundación, yo no pido nada, salvo el permiso de la plaza que ya contactaré con la propiedad", añadió.

El delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, como responsable institucional para autorizar la celebración de eventos taurinos en la provincia, salió al quite de la propuesta de Manuel Benítez dando su aprobación al festival y ganándose la aceptación del mito; alimentando una ilusión, quizás sin más recorrido que una simple anécdota que desempolvar de la hemeroteca: el intento del patriarca de una estirpe en peligro -la de los toreros cordobeses- que sólo él se ve en condiciones de salvar.