Fuentes Bocanegra denuncia el "veto" de Manuel Román: "Córdoba necesita toreros y competencia entre ellos"

El novillero con picadores cordobés David Fuentes Bocanegra (Córdoba, 2003) emitió el domingo 4 de febrero un comunicado en el que denuncia ser “víctima de un veto por parte de Manuel Román” (Córdoba, 2005), también novillero con picadores cordobés, “que le impide torear en la plaza de Los Califas y en otras como Montoro y Andújar", donde tampoco pudo actuar "por culpa de las imposiciones de Manuel Román en la pasada temporada”.

Fuentes Bocanegra hizo pública esta situación desde su perfil profesional en Instagram, “después de conocer que se quedará fuera de la novillada con picadores de la Feria de Mayo, cuando está previsto que Román actúe en un mano a mano con el salmantino Marco Pérez y en una corrida mixta”, según se explica el comunicado. De este modo, el novillero considera “muy grave que, habiendo festejos, se me deje fuera de los carteles y no se me deje ejercer mi profesión, por y para la que vivo”.

Además, Bocanegra confiesa que lleva “mucho tiempo guardando un prudente silencio sobre la negativa de Manuel Román a torear conmigo ni a alternar en ningún cartel”, y añade que es un momento en el que “creo que Córdoba necesita toreros y competencia entre ellos, porque cuando esto ha ocurrido la fiesta ha sido grande en la ciudad y la afición se ha incrementado”.

Es por ello que Fuentes Bocanegra hace un llamamiento a la empresa (Lances de Futuro) “para que atienda su reclamación”, ya que “en el toreo es lícito que cada uno defienda sus cartas, pero nunca a costa de vetar a compañeros que pueden enriquecer la vida taurina de la ciudad, por ello tengo que denunciar públicamente esta situación”.

El comunicado de Fuentes Bocanegra concluye diciendo: “Córdoba es mi tierra. Sueño cada día con ella y con su afición. Y me duele quedarme fuera de mi plaza, porque Manuel Román no quiere que yo entre en un cartel. Es una injusticia y un atropello al que la empresa gestora de Los Califas debería poner fin”, e insiste en su propuesta de torear con Manuel Román “cuando quiera y donde quiera”.

Este periódico ha contactado tanto al novillero Manuel Román como a su entorno más cercano para que que pudieran ofrecer su versión, aunque no ha recibido respuesta.

Córdoba

El comunicado de Fuentes Bocanegra también salpica explícitamente a la “empresa gestora de la plaza de Los Califas” (Lances de Futuro) y, de forma implícita, a otras empresas que han organizado novilladas con picadores en Andújar y Montoro.

Desde Lances de Futuro reconocen en privado que el comunicado les ha pillado por sorpresa. La empresa prefiere mantenerse al margen de la polémica entre los dos novilleros cordobeses y simplemente apuntan que “es la empresa la que decide los carteles acorde a sus intereses”.

En 2023, la empresa cerró la única novillada de la Feria de Córdoba para el día 13 de mayo con Manuel Román encerrándose en solitario con cuatro novillos, aunque buena parte de la afición demandaba un mano a mano entre los dos novilleros cordobeses, que hubiera servido a Bocanegra para debutar con picadores en la Plaza de Los Califas. A falta de conocer los carteles oficiales para la próxima Feria de Córdoba, que se presentarán el próximo 5 de marzo, Bocanegra se quedará nuevamente fuera de una novillada en la que se volverá a citar a Manuel Román, esta vez parece que acompañado por el novillero salmantino Marco Pérez en un mano a mano.

En este sentido, la empresa niega ante las preguntas de El Día cualquier veto hacia Bocanegra, recordando que el novillero hizo su debut con picadores durante el pasado mes de agosto en La Malagueta, en una feria que gestiona precisamente Lances de Futuro.

Andújar

La empresa AnduToros, dedicada a la organización de eventos taurinos, tiene también programada una novillada con picadores para el próximo 28 de febrero en Andújar en la que estará Manuel Román. En ella abrirá cartel el albaceteño Manuel Caballero y se citará de nuevo con Marco Pérez.

Uno de los dos socios empresarios de AnduToros, José León, responde a El Día que “Fuentes Bocanegra jamás ha estado puesto en ese cartel, ni lo hemos contemplado en un mano a mano con Román, ni Román me ha dicho que no quiera torear con Bocanegra”. Según León, su principal interés para la novillada del Día de Andalucía era juntar a Marco Pérez y Manuel Román en la primera aparición de ambos en 2024. La presencia de Caballero en la novillada se explica por varios motivos: es más veterano y, por tanto, abre cartel, además de la buena amistad que une al empresario José León con el matador de toros Manuel Caballero, padre del novillero. "Es lícito", defiende.

José León añade abiertamente que hubo un intento de programar una tarde en la plaza de Andújar el 12 de octubre de 2023 con seis novillos para seis toreros entre los que se contactó con Fuentes Bocanegra. “Finalmente no se llegó a un acuerdo con la propiedad privada de la plaza, ni con el ayuntamiento y no se hizo”, explica el empresario. En ese cartel no entraba en cualquier caso Manuel Román, añade, debido a "su caché". Román sí actuó en esta plaza el 9 de septiembre de 2023, en una corrida mixta junto a Diego Ventura y Sebastián Castella por el 125 aniversario de la plaza.

Sobre el comunicado emitido por Bocanegra, León piensa que “se ha acelerado”. “Es un chaval con muy buenas condiciones y buenas maneras. No sé por qué ha dicho lo de Andújar, no está en lo cierto”.

Montoro

La otra plaza señalada en el comunicado es la de Montoro. Allí actuó Manuel Román el pasado 7 de octubre en una novillada con picadores donde compartió cartel con el novillero burgalés Jarocho y el madrileño Marcos del Rincón, y en la que el torero de Santa Marina indultó a su primero. La novillada fue organizada por la empresa Tauro Sevilla, la misma que apostó por Fuentes Bocanegra para encerrarse como novillero sin picadores el 5 de marzo de 2023, también en Montoro. A pesar de que Bocanegra cortara 8 orejas y un rabo aquella tarde, y que venía de debutar con picadores en La Malagueta (en agosto de 2023), la empresa Tauro Sevilla no contó con él para acartelarlo el 7 de octubre con Román. Este periódico ha intentado contactar varias veces con Tauro Sevilla, sin éxito.