El Pozoblanco se queda a cero y no pasa del empate ante el Sevilla C

El Pozoblanco no pudo pasar del empate ante el Sevilla C en un encuentro en el que los vallesanos tuvieron la ocasión más clara del partido. Sin embargo, el cabezazo de Abraham se estrelló en el palo derecho de la portería hispalense. Al final, hubo un reparto de puntos que deja a los pozoalbenses a la espera de lo que haga este domingo el Salerm Puente Genil en Utrera para certificar de forma matemática su puesto en el play off de ascenso a Segunda RFEF.

Tras imponerse en la pasada jornada al Utrera en el Municipal de Nuestra Señora de Luna, el Pozoblanco tenía en su mano dar el paso definitivo por el ascenso ante un rival de la zona baja que arrastraba muchas urgencias porque debía salir de los puestos de descenso que ocupa desde el pasado fin de semana. Para intentar sacar los tres puntos, Antonio Jesús Cobos introdujo dos novedades respeto a la anterior cita tras dar entrada a Reverte y Molina por Valentín y León. Entre los restantes del equipo titular vallesano estaba un Ángel García que cumplió su partido 300 con la entidad pozoalbense.

De inicio, el Pozoblanco estuvo bien asentado en el terreno de juego de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Los vallesanos salieron más enchufados que un Sevilla C que le costó encontrar su juego. Por ello, la primera clara ocasión fue para los de Antonio Jesús Cobos. Antes de la media hora de juego, los vallesanos pudieron poner el 0-1, pero el cabezazo de Abraham se estrelló en el palo derecho de la portería de Rafa.

Sin grandes noticias del Sevilla C en ataque, los vallesanos tuvieron más control. Incluso antes de terminar la primera mitad hubo más llegadas pozoalbenses. Sin embargo, los de Cobos no estuvieron atinados de cara a puerta, al igual que un filial hispalense que se acercó a las inmediaciones del área de Dela antes de llegar al descanso, pero los dos conjuntos se fueron a vestuarios con el 0-0 inicial en el marcador.

Tras el paso por los vestuarios, Antonio Jesús Cobos hizo el primer cambio y dio entrada a León por Reverte. El partido se equilibró más, aunque no hubo grandes ocasiones de gol. Los hispalenses buscaron el tanto en ataque por medio de centros laterales hacia su delantero Ibra, mientras que los vallesanos, que no estuvieron tan finos como en la primera mitad, les costó llegar más.

A dos minutos de la conclusión del partido, el Pozoblanco pudo encontrar la recompensa deseada, pero el disparo de Samu lo sacó un defensor bajo palos. Ahí estuvo el triunfo vallesano en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, pero al final todo quedó en un reparto de puntos que deja a los de Antonio Jesús Cobos pendiente de lo que haga este domingo el Salerm Puente Genil en Utrera.

Con esta igualada, los vallesanos aventajan en 12 puntos a los pontanenses, que deben jugar su partido con los utreranos. Un triunfo de los de Juanmi Puentenueva lo dejaría a nueve cuando quedarían tres partidos por disputar en el Grupo X de Tercera RFEF. Además, el Pozoblanco tienen que visitar el Manuel Polinario el próximo miércoles, por lo que espera ir a Puente Genil con el puesto de play off ya certificado de forma matemática.