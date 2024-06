Pedro 'El Granaíno': "El cante jondo siempre ha existido y siempre va a existir"

Pedro El Granaíno pondrá el toque de jondura a la madrugada más flamenca de Córdoba. El cantaor de Granada -aunque afincado en Sevilla desde los 18 años-, será uno de los protagonistas de La Noche Blanca del Flamenco, en la que actuará acompañado por Patrocinio Hijo a la guitarra. La cita será a las 03:30 en la plaza del Potro, donde presentará su espectáculo Granaíno Jondo. Junto a él también estarán Miguel Heredia y Luis Dorado al compás, Javier Silva a la percusión y Orly Carrodeguas a los metales.

-¿En qué consiste Granaíno Jondo, el espectáculo que va a presentar en Córdoba?

-Es un espectáculo que lleva rodando ya tiempo. Lo de Granaíno Jondo viene porque en una de las portadas antiguas del Tío Chocolate recuerdo que ponía "El cante jondo de Antonio Núñez Chocolate". Casi no le ponían título a los discos y me llamó mucho la atención eso. Entonces, un día, pensando con Patrocinio el nombre del espectáculo, dije: "Mira, Granaíno Jondo". Es curioso que algunas personas que nunca habían escuchado flamenco y venían a verlo, después del concierto nos decían: "A mí es que no me gusta el cante jondo, pero a ti te escucho y me gusta lo que haces". Entonces nosotros les decimos que precisamente lo que hacemos es cante jondo. Qué curioso. Es decir, es un poco mandarle el mensaje a la gente de que el cante jondo siempre ha existido, siempre va a existir y es lo que existe ahora. Al fin y al cabo, una soleá o una seguiriya es cante jondo sea en la época que sea. El título viene un poco por ahí. Luego, el espectáculo depende del público, del escenario, del sitio donde estemos. Uno elige los palos que le va pidiendo el concierto, pero no me bajo del escenario sin cantar por seguiriya o por soleá.

-Teniendo en cuenta que la de aquí será una noche de ambiente festivo, ¿tiene algo pensado de repertorio?

-Es verdad que es a las tres de la mañana, que es un poco tarde, la gente viene de ver otros espectáculos... Pero al fin y al cabo no te tiene que condicionar a la hora de escoger los palos. Yo tengo claro que tengo que cantar por seguiriya esté la gente como esté, aunque haya un ambiente de fiesta. Es decir, yo no me voy a bajar del escenario sin cantar un martinete, una toná o una seguiriya. Es verdad que luego igual cantamos por alegrías, que es un palo que quizás no hacemos normalmente, por tangos o por bulerías. Si te digo la verdad, me gustaría empezar con un martinete. En una plaza que esté llena de gente, salir ahí un tío solo, montarse en el escenario y abrir con una toná... No hay nada más clásico y más jondo que cantar una toná y un martinete. Entonces, no estaría mal. Luego, también llevo a Orly, que es un cubano que toca la trompeta, lo que va a dar un toque especial.

-Además, le ha tocado actuar en la plaza del Potro, que es uno de los lugares con más encanto de Córdoba, pero a una hora un poco tardía. ¿Cómo va a aguantar hasta la madrugada?

-Eso es lo que estamos pensando... Todavía no sabemos los horarios de la prueba de sonido, pero está claro que probaremos sonido y descansaremos tranquilitos hasta la hora del concierto. Porque claro, como es un poco tarde, a esas horas estamos más que dormidos nosotros normalmente. Yo que soy de levantarme todos los días a las siete de la mañana, imagínate... A las 23:00 estoy en la cama. Entonces, el viernes habrá que acostarse un poquito más tarde para que el sábado el cuerpo esté un poco acostumbrado.

-Ha estado dos veces en La Noche Blanca, pero nunca como protagonista, presentando su propio espectáculo.

-Una vez estuve con Eterno Camarón, un espectáculo homenaje a Camarón, yo era el que llevaba la voz. Y luego participé en otro en el que compartía escenario con Jorge Pardo y Patrocinio. Las dos noches han sido bonitas. Esta vez voy con Granaíno Jondo, sin llevar un orden de los cantes porque depende de la hora y de cómo esté el público, pero al fin y al cabo, uno tiene que cantar lo que siente y no puede cambiar su forma de cantar por el público.

-¿Qué le parece esta iniciativa de llevar el flamenco a la calle?

-Cuando descubrí La Noche Blanca de Córdoba me pareció una cosa muy bonita y creo que fue, sin duda, un empujonazo al cartel de los artistas en los festivales. Los festivales flamencos siempre han sido una parte muy importante, no solamente para los artistas, sino también para el público: llevar el flamenco a la calle y que la gente lo tenga ahí, tan cerquita. Por ejemplo, habrá personas que hayan escuchado a Pedro El Granaíno y otras que no tengan ni idea de quién es y que sea la primera vez que escuchen una guitarra por soleá o incluso un cante por soleá. Entonces, eso es lo importante, porque estarán los que siempre son aficionados al flamenco, pero también entiendo que esa noche la gente va a escuchar música y a lo mejor es la primera vez que escuchan esto. Por eso, con más razón todavía, el artista tiene que transmitir lo que es el flamenco para esas personas que nunca han estado en un concierto de flamenco. Uno tiene que cantar por seguiriya y tiene que cantar jondo para que la gente vea que el flamenco llega a todos.

-En La Noche Blanca encontramos todo tipo de propuestas, muy diferentes, desde el flamenco más puro como el suyo a la fusión. ¿Se atrevería a innovar?

-Bueno, no lo sé. Yo creo que hay mucha gente que fusiona muy bien el flamenco y es bueno mezclar las músicas, pero el flamenco es el flamenco y las otras músicas, cada una tiene su nombre. Yo, por ejemplo, tengo un primo hermano que canta música urbana, que es J.C. Reyes, que es un niño que está pegando un pelotazo tremendo. Yo he colaborado con él en uno sus temas y si escuchas su parte, él hace su música, y yo he metido una pincelada que suena a flamenco. Eso siempre pasa con las sevillanas, depende de quién la cante y qué sevillana, suena flamenca o no suena flamenca. Y ahí tenemos la prueba de que Camarón grabó sevillanas, El Pele grabó una sevillana, Pastora grabó una sevillana... Lo que quiero decir con esto es que por mucho que se fusione el flamenco, el que suena jondo da igual lo que cante que sonará flamenco.