Dimite en bloque la cúpula del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba

La cúpula del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba (Ceuco) ha presentado su dimisión y los integrantes que se han quedado en el mismo están en funciones hasta que tenga lugar una nueva convocatoria de elecciones el próximo curso.

La hasta ahora presidenta del consejo Sara Muñoz ha publicado una carta en la red social X -antes Twitter- en la que ha expuesto los motivos que han llevado a dejar de manera precipitada el cargo, junto a otros integrantes de la mesa: Carmen Pardo, Francisco Jesús López y Pepi Cuesta.

Estudiante de último curso del doble grado en Traducción e Interpretación y Filología Hispánica en la UCO, Sara Muñoz reconoce en su misiva que en la "ardua tarea" al frente del Consejo de Estudiantes "nos hemos envuelto contra distintos frentes, propios de los representantes estudiantiles, pero hemos luchado sin armas".

"Un rector que ha tenido que recibir una llamada directa de socorro porque sus representantes no están siendo atendidos por miembros de su equipo de gobierno y, por tanto, las quejas de su estudiantado no están llegado a su cauce", detalla en el citado texto.

En su carta, recuerda que "establecimos unas metas como equipo que, a menudo, se vieron dificultadas por lacras de la representación estudiantil que todos conocemos" y lamenta que las reclamaciones de la mesa -que componen los dirigentes del consejo- "no deberían tardar meses en llegar, como la comunicación con nuestros representados".

En esta línea, Muñoz ha explicado a El Día que esta dimisión en bloque se ha debido a "muchas causas acumuladas, tanto personales como a nivel del consejo". Así, ha detallado que una de ellas es la tardanza en lograr que sus demandas se lleven a cabo. Como ejemplo, ha expuesto el caso de "diferentes reclamaciones presentadas ante el Vicerrectorado de Estudiantes que no han llegado a término y las que sí han llegado, han tardado meses".

Otro hecho que ha expuesto es que desde el Consejo de Estudiantes se pidió una página web y poder tener acceso al correo electrónico de los alumnos para enviar comunicados e informaciones, pero que no se han llevado a efecto. Se trata de una medida que, según ha afirmado, si realizan otros consejos de estudiantes de España.

Muñoz ha añadido otro caso que resulta bastante particular. Así ha detallado que en el caso de convocar algún paro estudiantil desde el propio consejo, "tendríamos que mandar al vicerrectorado una comunicación y este convocarlo, lo que nos pilla atados un poco manos".

También ha reconocido que antes de tomar esta decisión final ya mantuvieron un encuentro con el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, en el que "le transmitimos que no habíamos hecho lo que queríamos" desde el consejo. "Necesitamos que se den cuentan que trabajamos en un tramo temporal en el que no estamos acostumbrados", ha añadido.

A pesar de esta dimisión en bloque, la joven ha asegurado que durante sus dos mandatos al frente del Ceuco "hemos conseguido avances, como cambiar el calendario académico con la convocatoria gratuita de septiembre o citas como el Festival de las Aulas".

Otro de los puntos a los que ha hecho referencia en su despedida es que la presidencia del Ceuco ha requerido "sacrificio personal y tienes que saber hasta dónde llevarlo; es complicado y te quita horas de estudios, porque no solo es gestión, también son reuniones".

"Esperamos que esta dimisión conjunta sea un antes y un después para que la atención a los estudiantes sea de verdad una prioridad. Un equipo frustrado no sirve para nada si no pone sobre la mesa sus cartas para que los siguientes puedan jugar de verdad", recoge también en la citada misiva, que concluye asegurando que "después de esto, sabemos que otros lectores, no destinarios, no comprenderán e, incluso, rebatirán muchas de las cuestiones que denunciamos. Esa resistencia a esta llamada de socorro (la segunda) es la que tenéis que seguir combatiendo. Que no os invaliden".