El Ayuntamiento y el Obispado buscarán que la Mezquita "sea aún más útil para la ciudad"

El Ayuntamiento de Córdoba y el Obispado buscarán fórmulas para que la Mezquita-Catedral "sea aún más últil para la ciudad", según ha detallado el alcalde, José María Bellido, tras una visita institucional del prelado, Demetrio Fernández, al Ayuntamiento. Con esta visita "se retoma con absoluta naturalidad y normalidad el restablecimiento de las leales relaciones institucionales entre el Ayuntamiento y una entidad tan importante en nuestra ciudad, como es la Iglesia Católica, representada por el señor obispo", ha insistido el alcalde.

En este sentido, el prelado ha lamentado que durante el pasado mandato municipal "en el que realicé varias visitas pastorales a esta zona Centro y pedí visitar el Ayuntamiento" el anterior equipo de gobierno del PSOE e IU no atendiera esas peticiones y no fuera recibido por la anterior alcaldesa, la socialista Isabel Ambrosio.

"Creo que tenemos que entrar, dentro de ese marco de normalización de las relaciones institucionales en una etapa de lealtad y colaboración, primero porque a nadie se le escapa que la Iglesia Católica mantiene una ingente obra social en Córdoba, que es muy bienvenida por todos los cordobeses y que necesita también del apoyo del Ayuntamiento", ha destacado Bellido, quien ha añadido que desde el Consistorio se van a plantear colaboraciones en materia social con la Iglesia, especialmente en tres de los barrios "más pobres de nuestra ciudad y de España", como Las Palmeras, Las Moreras y el Distrito del Guadalquivir.

El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento y el Obispado colaborarán en un futuro en materia cultural y turística. "A nadie se le escapa que Córdoba tiene un bien que es Patrimonio de la Humanidad, que es titularidad de la Iglesia Católica a través del Cabildo y que nos pone en el mapa del mundo. Yo lo que quiero es que a partir de hoy lo que hablemos sea como, además de que ese bien siga teniendo su culto católico, que no está en duda, pueda ser más útil de lo que ya lo es a la ciudad de Córdoba para potenciar nuestro ámbito cultural, patrimonial y turístico y nuestra presencia en el mundo", ha destacado Bellido. Hace unos días el Cabildo informó de que en los primeros seis meses del año el primer templo de la diócesis había vuelto a superar el millón de visitas, incrementándolas con respecto a 2018.

El alcalde ha destacado asimismo que no reactivará la comisión municipal que en el anterior mandato cuestionó la titularidad de la Mezquita-Catedral y que dictaminó que dicho bien no era de la Iglesia Católica. "No hay intención de volver a reactivarla", ha sentenciado. "Tengo muy claro y lo ha dicho el señor alcalde que la titularidad [de la Mezquita-Catedral] no está en cuestión; y me alegro de que diga, lo ha dicho siempre", ha puntualizado el obispo. "Hay que pasar página a esa polémica que no iba a ningún lado", ha añadido Bellido. "Estamos dispuestos a colaborar; eso es obligatorio por parte de todos, del Ayuntamiento, del Obispado, del Cabildo. Estamos para poner la Mezquita-Catedral al servicio de toda Córdoba, como se viene haciendo desde hace siglos, ya que no es una propiedad excluyente", ha añadido Fernández.