Ángel Martín llega este martes a Córdoba con su libro 'Detrás del ruido': "Por imposible que parezca la remontada, se puede salir"

"El verdadero reto era no volver a caerme", asegura el humorista Ángel Martín sobre el proceso que comenzó después de salir "del fondo del pozo" en el que estuvo cuando padeció un brote psicótico en 2017. La reconstrucción personal que ha tenido que llevar a cabo desde que abandonó el psiquiátrico y cómo ha logrado mantenerse a lo largo de este tiempo han quedado reflejados en Detrás del ruido (editorial Planeta), su segundo libro.

Ángel Martín se encuentra en una gira de presentaciones y firmas de ejemplares que este martes, 19 de diciembre, recala en la Casa del Libro de Córdoba, donde estará a partir de las 18:30 para recibir a sus lectores.

Después de la publicación de Por si las voces vuelven, el autor se dio cuenta de que lo que más le preguntaban en las firmas era cómo lo hacía para que "no volviera a repetirse lo que había pasado, para mantener la cabeza enfocada y no volver a caer".

A partir de esa pregunta empezó a "prestar mucha atención" a lo que estaba haciendo y, de esa forma, proponer "una visita guiada" por su cerebro para que los lectores vieran cómo funciona "desde que pasó lo que pasó".

El mensaje que lanza a personas que están pasando o han pasado por un proceso similar al suyo es que "por imposible que parezca la remontada, se puede salir". "A ti, desde el lugar más profundo, te parece imposible, pero estás equivocado, lo que pasa que tienes que convertir en una prioridad el remontar, en un asunto a vida o muerte" y "hasta que no tomes esa decisión todo se va a retrasar mucho más porque nadie va a remontar por ti", asevera.

El título, Detrás del ruido, hace referencia a "todo lo que tenemos en la cabeza; los miedos, ansiedades, angustias, desesperaciones, vergüenzas, culpas... que no sabemos muy bien si pertenecen a un momento en el que estamos justo ahora o son cosas que sucedieron en el pasado, cicatrices que se han quedado ahí y han generado miedos". "Todo ese ruido a veces impide ver con claridad quién eres tú", apunta.

Ángel Martín recibe cada día "miles de mensajes" de personas que le cuentan que han pasado situaciones similares a la suya, "cosas que a lo mejor no pueden compartir en su entorno, pero me las cuentan sin ningún tipo de pudor". De hecho, sus dos libros están sirviendo para "crear una especie de comunidad en la que sabes que se puede charlar abiertamente porque no te van a juzgar ni nadie te va a poner una etiqueta".

El humorista "nunca" se ha planteado si el haber contado su experiencia ha podido cambiar la forma en la que la gente lo ve porque "tampoco sé con qué ojos me veían antes", señala. "Quizás lo único que haya cambiado es la sensación de normalidad, de tipo al que le han pasado las mismas movidas que te están pasando a ti y que no tiene ningún apuro en explicártelo y contarte cómo salió de ahí y qué hace para que no vuelvan a repetirse ciertas cosas", insiste el escritor. Esto "quizá genere cierta cercanía que con la tele no existía", resalta.

Por si las voces vuelven y Detrás del ruido son dos libros "muy distintos y complicados" en los que el autor se ha abierto con honestidad: "Han sido viajes muy distintos en los que he tenido que revisitar ciertas cosas, momentos dolorosos, para tratar de explicar cómo lo gestiono de forma que los demás lo entiendan".

Por otra parte, incide en que después de una experiencia así "empiezas a vivir de forma mucho más consciente; ya no actúas por inercia o basándote en lo que piensen otros", sino que "te centras en construir lo que tú quieres ser".

Y además, en todo el proceso de sanación es "importante" rodearse de "gente que tengas la certeza de que quieres y te quiere independientemente de que estés bien o mal". Desde hace tiempo, el humorista aconseja a cualquiera que le pregunta que "no se rodee de nadie que le dé igual".

Por otra parte, también recalca que "mucha gente tiene que aprender a callarse cuando no tiene que hablar". Esto es, "si no vas a decir nada que sume o que tenga valor, ¿por qué contagias de tus miedos, agobios o preocupaciones a la persona que está mal? No todo el mundo lo entiende".

"No es tan difícil acompañar a una persona que está mal porque en realidad todos hemos estado mal alguna vez, así que sabemos lo que nos venía muy mal que hicieran con nosotros en ese momento", concluye Ángel Martín.