'Colgados de un hilo': las historias de misterio de Gutiérrez Solís en Twitter saltan a un libro

Después de tres años manteniendo en vilo a sus seguidores de Twitter con sus hilos de misterio, el escritor cordobés Salvador Gutiérrez Solís los ha recopilado en un libro publicado por Almuzara.

Colgados de un hilo es el título de esta obra que reúne 27 cuentos, dos de ellos inéditos, agrupados en los temas que suele tratar: el periodista, los vecinos y "los taquicárdicos", que son los de las llamadas de teléfono, que son los que más éxito tienen.

Fue en la primavera de 2020, justo el último día de confinamiento por la pandemia del Covid-19, cuando Gutiérrez Solís publicó su primero hilo de misterio en la famosa red social, ahora llamada X. La respuesta de sus seguidores fue increíble: millones de visualizaciones y de compartidos en muy poco tiempo. Sus lectores querían más, y el escritor se lo dio. Fue publicando más hilos y su fama fue creciendo hasta el punto de llegar a leerse en México, Colombia e incluso en Australia.

Este libro "tiene mucho de petición popular", explica Gutiérrez Solís, porque había "muchísimos lectores" de sus hilos de Twitter que desde que empezó a publicarlos le habían pedido que los pasara a papel. Él dudó al principio "porque no sabía cómo iba a quedar", pero probó con uno y al ver el resultado supo que se podían adaptar a la perfección al formato libro.

Los hilos no aparecen tal cual están en Twitter, aunque el autor respeta el 90% de su contenido, ya que solo ha transformado algunas palabras o expresiones. "En Twitter, a veces empleo palabras que no me gustaría usar, simplemente porque no cabe la que quiero", señala. El "espíritu" y el contenido de cada historia se ha mantenido y lo que sí ha cambiado para "darle vidilla al libro es que algunos tienen un final distinto al que tuvieron en Twitter".

Mi amigo Luis, que acaba de casarse, me ha pedido que le acompañe a visitar la casa que tiene la intención de comprar. Mientras él se dedica a revisar puertas, ventanas y grifos, yo curioseo por las habitaciones, abro armarios y cajones, pero están todos vacíos>>> pic.twitter.com/ur449ibmZU — Salva Gutiérrez Solís (@gutisolis) October 22, 2022

En la selección para el libro ha incluido los más exitosos (han conseguido millones de visitas) y otros que considera "que tienen buena vida fuera de la red y merecen estar" en papel. A ellos se suman dos inéditos que nunca va a publicar en la red social. Además, cada cuento va acompañado de dos canciones a modo de recomendación para que el lector las escuche mientras lee.

El primer hilo

Todo comenzó "igual que empieza cada una de las novelas y los relatos que he escrito a lo largo de mi vida", asegura: "Me llega un chispazo o contemplo algo que puede tener un giro o interpretación literaria".

En el último día de confinamiento, unos vecinos de Gutiérrez Solís se marcharon a su casa de campo y se dejaron el despertador con la alarma conectada, así que de 07:00 a 08:00 "no paraba de sonar". El primer día se sobresaltó porque nadie la apagaba, pero luego cayó en que se habían ido. El escritor se puso a maquinar y le dio la vuelta a la situación, surgiendo así su primer hilo, que se convirtió en viral.

La historia que construyó en su cabeza la plasmó en un hilo en primera persona con un narrador sin identidad y en una ciudad sin especificar. En sus cuentos se habla de elementos que podrían estar en cualquier lugar como "el parque o el hospital" para que el lector pueda situar la acción en su ciudad o donde la imaginación lo lleve.

Cada uno de estos hilos llevan por título una palabra con la que el autor trata de representar el contenido sin desvelar el final y también van acompañados de fotografías tomadas por él mismo.

Desde hace 10 años trabajo conduciendo un taxi. Y por decisión propia, siempre en el turno de noche. A mis compañeros y familiares, cuando me preguntan, les digo que padezco de insomnio, que las paso en vela, y así por lo menos las aprovecho. Pero esa no es la verdadera razón>>> pic.twitter.com/IfQXRIBZiD — Salva Gutiérrez Solís (@gutisolis) November 22, 2023

Hasta ahora, el que más repercusión ha tenido ha sido el último, el del taxi, que roza los 18 millones de visualizaciones y ha llegado a lugares en los que habitualmente no se leen, como Australia y Nueva Zelanda. "Es curioso porque mis hilos se leen mucho en España, pero también en México, Colombia, Argentina o El Salvador, pero el componente anglosajón nunca lo había contemplado", destaca.

De ahí, cada lector ha hecho suya cada historia, de forma que "ha habido gente que los ha transformado en audios, otros han hecho vídeos... Ha sido un poco locura", reconoce Gutiérrez Solís.

A la pregunta de si va a seguir publicando los hilos de misterio, el escritor cordobés responde con un "sí" rotundo porque le "encanta hacerlo" y favorecen su creatividad. "Estoy seguro de que la creatividad es un músculo que necesita de ejercicio: si desarrollas actividades creativas con frecuencia, estará en forma, y si dejas de utilizarla, te cuesta arrancar", asevera.

Próximo proyecto

Gutiérrez Solís está empezando a idear una novela que espera "que salga pronto". Ya tiene "muy clara la historia, la estructura y los personajes", por lo que en breve se pondrá a escribirla.

De nuevo, tocará el género negro, pero "va a ser una novela con muchas capas". Habrá "una historia que desentrañar, un misterio", pero le va "a dar mucho más peso a los personajes y las situaciones".

La última novela del autor es Solo vive quien muere (2022), la última parte de la trilogía que comenzó en 2016 con Los amantes anónimos y tuvo continuación con El lenguaje de las mareas (2020), una saga protagonizada por la inspectora Carmen Puerto.