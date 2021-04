El escritor cordobés Salvador Gutiérrez Solís revoluciona Twitter con una historia de misterio

Unas vecinas que desaparecen, unas señales desde el bloque de enfrente y unas torrijas de fondo. Todo ello rodeado de mucho misterio y buena escritura. Estos son los principales elementos que han hecho que el escritor cordobés Salvador Gutiérrez Solís revolucione Twitter con un hilo que lleva ya más de 800.000 lecturas en dos días.

Todo comenzó el pasado viernes por la noche, muy tarde, en una hora que no favorece mucho la difusión de tuits. En ese primer mensaje, Gutiérrez Solís (@gutisolis en esta red social) escribía: "Vaya, parece que lo de las últimas noches no fue casualidad. Ya están otra vez los vecinos de enfrente alumbrándome con una linterna cada vez que me asomo. La verdad es que ya me empiezo a cansar de este jueguecito al que no veo la gracia, espero que la cosa no vaya a más".

A partir de ahí, la historia corrió como la pólvora por esta red social, creando un hilo de 20 tuits que se ha reenviado más de 230.000 veces.

El escritor, que el pasado año publicó su última novela, El lenguaje de las mareas, explica que la historia se centra en una persona que se da cuenta de que sus vecinas del bloque de enfrente, que eran unas ancianas con las que tenía una buena relación y le daban de vez en cuando torrijas, ya no están en su piso.

Vaya, parece que lo de las últimas noches no fue casualidad. Ya están otra vez los vecinos de enfrente alumbrándome con una linterna cada vez que me asomo. La verdad es que ya me empiezo a cansar de este jueguecito al que no veo la gracia, espero que la cosa no vaya a más > > > pic.twitter.com/VI0dJxpqZz — SalvaGutiérrezSolís (@gutisolis) April 2, 2021

Es más, se han marchado a una residencia en la que el covid-19 ha causado estragos. "Él nunca se interesó por ellas, por lo que se siente mal", señala el autor. Las torrijas han sido clave en la difusión de este hilo, con el que incluso ha conseguido ser trending topic en Argentina. El dulce español ha superado a los alfajores en Twitter.

Pero es más, su fama debe ser casi mundial -o, al menos, en el mundo hispano- porque hasta el momento "nadie me ha preguntado por qué es una torrija". Y tampoco por el salmorejo, otro alimento que aparece en este hilo de suspense. "Creía que era un hilo muy español y muy andaluz, pero se ve que las torrijas deben ser mundialmente famosas", bromea.

Cada tuit va acompañado de una fotografía relacionada con lo que está contando, lo que hace más interesante la historia. A raíz de que se viralice, mucha gente nueva lo ha comenzado a seguir.

Ha recibido comentarios que alaban esta forma de utilizar las redes sociales, mientras que otros, totalmente entregados, le pedían más: ¡Necesito un poco más! Me quedé súper picado con el relato". "Excelente", "Wow" o "Qué buen relato. Hace mucho no me enganchaba en una lectura en hilos en Twitter", son algunas de las centenares de reacciones que ha tenido.

Esto, indica el escritor, es señal de que las redes sociales y Twitter en particular "pueden ser un espacio de encuentro y creatividad" y no solo de polémica y bronca.

No es la primera vez que Gutiérrez Solís crea un hilo de misterio que capta la atención de miles de seguidores. El pasado año publicó uno sobre Lucas, el perro; y hace poco otro sobre la limpieza de un trastero. Todos tienen en común el misterio y la cotidianeidad de una comunidad de vecinos.