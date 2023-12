La poesía inédita del Antonio Gala adolescente se presenta en Córdoba

La Fundación Antonio Gala ha inaugurado este lunes en su sede la gira de promoción del libro Poemas de lo irremediable, una antología inédita de 115 poemas, que recupera la pulsión poética del autor cordobés en su adolescencia. Era justo que fuera en Córdoba, donde está su casa y su archivo, y por eso ha sido el primer lugar escogido para presentar en público los textos de Gala.

El que fuera su secretario durante 26 años, Luis Cárdenas, y el filólogo experto en la poesía de Antonio Gala, Pedro J. Plaza, comenzaron con la edición de Poemas de lo irremediable hace año y medio y estaban en conversaciones con Planeta antes de la muerte del genial escritor (el 28 de mayo de 2023). "Ha sido una pena que no pueda ver esta obra publicada", confesó el filólogo a este periódico en una entrevista realizada antes de la publicación del libro.

Cárdenas ha explicado que cuando Gala vendió su casa de Madrid, el material inédito se trasladó en carpetas y cajas hasta la Fundación Gala de Córdoba, y allí fueron desempolvándose poco a poco. En esos archivos había poemas escritos, tanto a mano como a máquina, que se remontan a cuando Gala tenía 16 años. "Al principio me daba reparo, pero entendía que era una pena que se quedaran allí guardados", así que Cárdenas le propuso a la fundación sacarlos a la luz y ésta dio el visto bueno, ha contado.

Los poemas pertenecen a los "últimos compases de la adolescencia del escritor y al comienzo de su primera juventud, transitando con su distintiva e incansable pluma por la geografía de Córdoba, Sevilla, Montejaque (Málaga), Cuéllar (Segovia) y la propia Segovia, Santiago de Compostela, Castilleja de Guzmán (Sevilla), Madrid y Santillana del Mar (Cantabria)", señala Plaza.

En ellos reflexiona sobre temas que son pilares dentro de su obra literaria, como el destino del amor, el inexorable paso del tiempo, la muerte o el sentido de la vida, aunque toma valor su edad (entre los 16 y los 21 años) y el contexto en que fueron escritos (1947-1952). Aun así, se aprecia un Gala que es "reconocible", ha asegurado Cárdenas, subrayando la presencia del "misticismo" y "espiritualidad" que ha cultivado en toda su vida.

"A pesar de que en sus entrevistas de televisión o en sus columnas de prensa se declaraba ateo, nunca ha negado la espiritualidad", ha resaltado Plaza, destacando algunos poemas que están dedicados a la virgen o a los santos. En este sentido, Plaza, que ha publicado recientemente una tesis sobre la poesía de Gala, lo ha definido como "un adelantado a su época", puesto que lo que se hace hoy en día de utilizar imágenes sacralizadas, como los ángeles, para dotarlos de una connotación sexual o amorosa, "ya lo hizo él antes".

Descifrando a Gala

El libro recoge 115 poemas del autor, inéditos la mayoría, salvo siete que fueron publicados en algunas revistas, pero hoy casi imposible de acceder a ellos, y un relato breve que encajaba dentro de la obra.

El trabajo de Luis Cárdenas ha sido esencial en este libro, ya que conoce a la perfección la letra de Antonio Gala y su vida. El hecho de que estuvieran manuscritos conllevaba que había que transcribirlos al ordenador. "He tenido muy poco problema porque la verdad es que se entendía bien la letra y en alguna palabra he dudado, pero no han sido muchas", ha señalado.

Plaza, que se ha encargado de la corrección y ordenación de los textos, se encontró como principal dificultad que "no se trata de un libro que Antonio Gala haya dejado preparado, sino que es una recopilación a partir de los manuscritos existentes".

El libro se ha ordenado cronológicamente, gracias a que muchos de los poemas estaban datados con la fecha y lugar, e incluso la hora a la que fueron escritos. "Excepto dos poemas, todos los que aparecen en el libro tenían fecha: hay otros que podíamos intuir que fueran de este tiempo, pero no se han incluido", ha explicado Cárdenas, dejando la puerta abierta a que siga saliendo material inédito del autor.

La gira de promoción, de manos del binomio Cárdenas y Plaza, continuará por otros lugares emblemáticos en la vida de Gala, pasando por Alhaurín el Grande, Úbeda o Alhaurín de la Torre en las próximas semanas.