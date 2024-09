Todas las claves de la nueva Colección Otoño/Invierno de Matilde Cano

Matilde Cano lanza su nueva colección Otoño/Invierno 2025. Encontramos vestidos cortos en su versión más chic, así como elegantes modelos de corte midi que realzan y estilizan la figura femenina. También incluye propuestas de pantalón en las que la comodidad y la elegancia está asegurada. Asimismo, para completar el conjunto, Matilde Cano propone una variedad de blusas con las que formar el fondo de armario perfecto y que bien pueden utilizarse tanto en un evento como en el día a día. Y como no puede ser de otra forma, vestidos largos llenos de sofisticación y personalidad.

Una línea de diseño en la que podemos encontrar las grandes tendencias de la temporada, desde el color cherry red hasta la capa multiposición como complemento estrella, pasando por el retorno de la estética boho-chic que podemos ver reflejada en las espectaculares caídas de gasa llenas de frescura y movimiento. No puede faltar en esta colección el increíble escote bañera, feminidad en estado puro. Aportando un plus de personalidad a cada modelo, hay propuestas de flecos, plumas e ideales jaretas como detalles indispensables que aportan un plus de estilo a cada prenda.

Tampoco pasa por alto la gama cromática de esta colección que viene llena de fuerza. Entre ellos está el tan en auge color cherry red, burdeos carmesí, marrón chocolate, marinos y verdes, desde el vivo pistacho hasta el esmeralda. Asimismo, la firma también ha apostado por estampados llenos de frescura y originalidad.

En su totalidad, esta colección reúne los looks más versátiles incluyendo las prendas que todo armario debe tener para afrontar esta temporada. En cuanto a la venta de la misma, la colección ya puede adquirirse en la tienda online de Matilde Cano y en las tiendas físicas oficiales de la marca.