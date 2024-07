El diseñador cordobés Andrew Pocrid viste a Manuel Carrasco en su noche triunfal en el Bernabéu

No era una noche más. 65.000 almas esperaban el salto de Manuel Carrasco sobre el escenario del Estadio Santiago Bernabéu para cerrar definitivamente la exitosa gira 'Corazón y Flecha'. El de Isla Cristina y su equipo no dejaron ningún detalle al azar para que todo saliera perfecto.

Por supuesto, uno de los aspectos que más cuidaron fue el vestuario del músico, que le fue confiado al diseñador cordobés Andrew Pocrid por la estilista Antonia Payeras. "Esta gira ya tenía su vestuario, pero pensaron que como querían darlo todo había que hacer uno extra para estrenar en el Bernabéu. En base a la idea que tenía y al concepto, la estilista consideró que tenía que ser yo quien se ocupara. Debía ser así por mi estilo, por el tipo de materiales que yo uso y la estética de la marca", dice Pocrid.

Prendas diseñadas por Andrew Pocrid para Manuel Carrasco / Andrew Pocrid

A la vista está que la elección fue la correcta y que esta mini colección ha estado a la altura. "Es el resultado de un mes de conversaciones. La comunicación ha sido muy fácil y ha fluido muchísimo. Yo hice mi propuesta y encajó. Tuve claro que íbamos a usar los colores que definen y que engloban al Tour Corazón y Flecha (negro, rojo y blanco). Todos los looks giran en torno a esta gama cromática", explica el modisto cordobés, que añade: "De hecho, este vestuario define muy bien esa nueva estética que quieren para él. Hemos usado tejidos muy cómodos, que admitan mucho movimiento sobre el escenario, pero sin perder calidad y sosfisticación".

Y subraya: "Hemos cuidado mucho la calidad de las telas, el patronaje... Tras las pruebas sobre Manuel, él mismo me dijo: "Estoy súper cómodo y voy a salir súper seguro" y eso me dio mucha tranquilidad". Igualmente, el diseñador admite: "Este proyecto me entusiasmó mucho desde el inicio, pero cuando lo conocí personalmente fue aún mejor. Me encontré no sólo con un gran artista sino también con una gran persona".

¿Si tuviera que quedarse con una sola prenda? Lo tiene claro: "La chaqueta negra de corte torero y con el corazón y la flecha bordados en la espalda a mano en terciopelo y sobre los que se han colocado más de 1.000 cristales de Swarovski".