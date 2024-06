Andrew Pocrid: la gran noche del diseñador cordobés en los Premios de la Academia de la Moda

Todo al negro. Esa fue la apuesta de Andrew Pocrid a la hora de vestir a Mar Saura para asistir a la gala de entrega de los Premios de la Academia de la Moda. Definitivamente el suyo fue uno de los looks más celebrados y comentados de la noche: aperturas estratégicas y una soberbia pedrería que convertían el diseño en un auténtico vestido joya.

Pocrid se mantuvo fiel a su amor por la inspiración old Hollywood y Mar Saura acertó de pleno incluyendo en el outfit unas sencillas sandalias negras, a juego con una cinta para el pelo muy sixties y unos elegantes pendientes art decó.

La propia Mar se mostraba, en sus redes sociales, encantada con el resultado: "Ayer fueron los Premios de la Moda y allí que nos fuimos para celebrarlos. Vestidazo de súper Andrew Pocrid. ¡Enhorabuena Andrew por tu súper trabajazo!".

Por su parte, el diseñador se decantó para la ocasión por un look total black compuesto por americana, pantalón y camiseta. Y añadió un plus de sofisticación al conjunto con unas maxi gafas de aviador con cristales ahumados y montura oversize tan de moda esta temporada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mar Saura (@marsaura)

El 'team' cordobés

No obstante, Andrew Pocrid no fue el único cordobés que acudió al evento. También sorprendieron con sus looks, ambas de blanco impoluto, Macarena Gómez e India Martínez. La primera lució un conjunto de vestido y capa de Teresa Helbig, su diseñadora fetiche. Mientras que la cantante optó por un mini vestido cuajado de volantes de María Lafuente.

Juana Martín era una de las aspirantes a Premio Embajador de la Moda Española, una de las ocho categorías de los Premios Academia de la Moda Española. Sin embargo, no logró el galardón al que estaba nominada en esta gala organizada por la Fundación Academia de la Moda Española (FAME) y RTVE y cuyos galardones se entregaron en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa.

La diseñadora cordobesa se disputaba el premio con Jesús María Montes-Fernández (director del programa Flash Moda de TVE), el modisto Lorenzo Caprile, la modelo Nieves Álvarez y la actriz Rossy de Palma. Y fue ésta última quien se alzó con tal honor.

Los ganadores, en las diferentes categorías, fueron: