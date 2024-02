Andrew Pocrid, el cordobés que convirtió la Mezquita y los patios en diseños de ensueño

Bajo el nombre de Córdoba Alyana, Andrew Pocrid ha dada a conocer en la 79ª edición de la Pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) sus propuestas para el próximo otoño/invierno. Una docena de piezas con las que rinde homenaje a Córdoba y que ha presentado en un suntuoso fashion film.

En esta ocasión la paleta de colores se articula en torno al azul klein, al negro y al rojo, tonalidades presentes en la bandera cordobesa y en algunos de los iconos patrimoniales y culturales de la ciudad. Pocrid se ha dejado llevar por el azul intenso de las macetas de los famosos patios cordobeses y, por supuesto, por sus flores, que estallan, encarnadas, en las creaciones del modisto.

Los arcos de la Mezquita-Catedral rematan algunos de sus diseños más ambiciosos y el espíritu del pura raza español y de Caballerizas Reales está presente en algunos de sus conjuntos.

En esta colección, el modisto evoluciona -dentro de su elegancia habitual- a diseños más maduros en que predominan siluetas femeninas, en su versión más entallada o materializadas en faldas muy voluminosas.

En cuanto a los tejidos, consiguen la suntuosidad propia de su atelier recurriendo a terciopelo de seda, paillettes, pedrerías, tafetán y organza plisada.

Andrés Pozuelo -nombre real del modisto- asegura: "Este es un proyecto del que me siento absolutamente orgulloso porque soy un enamorado de Córdoba. A través de la moda puedo contar qué es Córdoba más de lo que todos conocemos. Yo recuerdo esas tardes en que quiero escaparme de la vorágine diaria y me voy a pasear por la Ribera y veo la Mezquita dorada bajo ese cielo nocturno".

Así mismo, nos explica la esencia de su recién estrenada colección: "Incluye sobre todo trajes de noche, gracias a los que podré mostrar elementos muy característicos de Córdoba sobre las alfombras rojas de los festivales de cine. Yo quería que fuese un proyecto 'made in Córdoba' hecho por personas 'made in Córdoba'. Para el nombre, Córdoba Alyana (Córdoba La Llana) he indagado en unos textos andalusíes, en los que he visto que 'Alyana' se refería a Córdoba como El Paraíso".

Además, Pocrid ha querido poner el foco en la presencia de un elemento fundamental en Córdoba Alyana: "Hemos dado importancia a un sector de los que mejor describen a Córdoba, que es la joyería. El joyero cordobés Álvaro Larrosa nos ha hecho unos pendientes que nacen en unos arcos y acaban en las flores de los patios cordobeses. A nivel de inspiración nos hemos enfocado en la Mezquita-Catedral y los patios cordobeses".