Andrew Pocrid vuelve por la puerta grande a la Mercedes Benz Fashion Week Madrid

El pasado mes de septiembre Andrew Pocrid hacía su incursión en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid con su primera colección en la gran pasarela de la moda nacional.

El próximo lunes 19 de febrero a las 15:30 su Córdoba Alyana (El Paraíso)regresará al recinto ferial de Ifema a batirse el cobre con las grandes firmas del panorama español. La Colección de Otoño-Invierno 2024/25 "se inspira en la tierra natal del diseñador, Córdoba. Mostrando a través de sus prendas la esencia de la ciudad según su visión. Evitando los tópicos típicos y plasmando la ciudad desde un punto de vista sofisticado mediante una colección otoño invierno muy costura", apuntan desde la organización.

"En Alyana encontraremos siluetas ultra femeninas ya sean entalladas realzando la figura femenina o también faldas amplias con gran volumen. Los tejidos empleados serán terciopelo de seda, paillettes, pedrerías, tafetán y organza plisada", añaden.

Antes de partir hacia Madrid, Pocrid y el teniente de alcalde delegado de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Daniel García-Ibarrola presentaban en el Consistorio cordobés el nuevo proyecto del modisto.

García-Ibarrola apuntaba: "Uno de los valores que debe tener Córdoba como activo es su moda. Creo que estamos en un buen momento también en este aspecto. Andrew une todas las marcas que pueden llevar el nombre de Córdoba muy lejos a nivel internacional. Este valor hay que provecharlo porque nos permite seguir promocionando Córdoba. Córdoba es más moda".

Por su parte, Andrés Pozuelo -nombre real del modisto- aseguraba: "Este es un proyecto del que me siento absolutamente orgulloso porque soy un enamorado de Córdoba. A través de la moda puedo contar qué es Córdoba más de lo que todos conocemos. Yo recuerdo esas tardes en que quiero escaparme de la vorágine diaria y me voy a pasear por la Ribera y veo la Mezquita dorada bajo ese cielo nocturno".

Y respecto a lo que vamos a ver en MBFWM destacaba: "Mi próxima colección incluye sobre todo trajes de noche, gracias a los que podré mostrar elementos muy característicos de Córdoba sobre las alfombras rojas de los festivales de cine. Yo quería que fuese un proyecto 'made in Córdoba' hecho por personas 'made in Córdoba'. Para el nombre, Córdoba Alyana (Córdoba La Llana) he indagado en unos textos andalusíes, en los que he visto que 'Alyana' se refería a Córdoba como El Paraíso".

Además, Pocrid enfatizó la presencia de un elemento fundamental en Córdoba Alyana: "Hemos dado importancia a un sector de los que mejor describen a Córdoba, que es la joyería. El joyero cordobés Álvaro Larrosa nos ha hecho unos pendientes que nacen en unos arcos y acaban en las flores de los patios cordobeses. A nivel de inspiración nos hemos enfocado en la Mezquita-Catedral y los patios cordobeses".