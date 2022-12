Cuatro tiendas en Córdoba para encontrar regalos originales estas Navidades

A casi dos semanas de diciembre es el momento adecuado para empezar a mirar regalos de Navidad (o de empezar a escribir las cartas a los Reyes Magos) para que a nadie le pille el toro a la hora de encontrar esos detallitos. Por ello, te proponemos cuatro tiendas en la ciudad de Córdoba para encontrar un regalo que se convierta en el rey debajo del árbol.

Ostin Macho

Si se quiere un regalo para alguien al que le guste el diseño o la ilustración, visitar Ostin Macho es una buena opción para empezar a buscar. En su catálogo se pueden encontrar láminas o tote bags de ilustradores como Esther Gili, Laura Agustí o Borja Cámara, entre muchos otros.

También hay papelería y calendarios, así como puzles y juguetes especialmente dirigidos para los más pequeños de la casa.

Puedes encontrar su tienda en la calle Duque de Fernán Núñez, número 1 o en su página web.

Estalia

Para los que gustan de juegos de mesa o de hobbies algo más concretos como juegos de cartas como Pokémon o Yugioh, Estalia puede tener el regalo perfecto para ellos. En su catálogo también se pueden encontrar miniaturas de Warhammer 4000 o muñecos de la marca Funko Pop. Además, en la tienda puedes encontrar también manuales de juegos de rol, perfecto para los que disfrutan de regalos más frikis.

Puedes encontrar el local de Estalia en la avenida Gran Capitán número 45 o comprar directamente desde su página web en el siguiente enlace.

Janaís

Janaís tiene un catálogo perfecto para encontrar un regalo para los amantes del arte, en múltiples formas. En esta tienda hay desde menaje (como fundas de cojines) a bisutería, pero también portavelas, copas o tazas de té. ¿Y lo original? La originalidad de esta tienda reside en los estampados de los productos, con obras mundialmente conocidas de Van Gogh ('La noche estrellada' o 'El almendro'), Gustav Klimt ('El beso', 'El árbol de la vida') o al impresionista Monet ('Nenúfares').

Y no solo arte, uno de los productos más curiosos de su tienda es sin duda el paraguas reversible, que tiene estampados como flores o del espacio en su interior (o exterior, que para eso es reversible).

Puedes encontrar su tienda en la calle San Pablo número 13 o en su página web.

Discos Vitalogy

Puede que en principio regalar música no pueda parecer algo rompedor, pero si la persona que va a recibir un regalo tiene un tocadiscos, ¿por qué no aprovecharlo? En Discos Vitalogy no solo puedes encontrar CDs y vinilos más clásicos, sino también libros especializados en música y vinilos de 7 pulgadas y ediciones especiales (eso sí que es un buen regalo).

Puedes encontrar su tienda en la calle Alfonso XIII, número 10, o en su página web.