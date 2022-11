Cuatro librerías imprescindibles en Córdoba para amantes de la lectura

El día 11 de noviembre se celebra el Día de las Librerías y qué mejor forma de conmemorarlo que acudiendo (tanto en persona como en línea) a algunas de las que se pueden encontrar en Córdoba y comprarse un buen libro para pasar las tardes del mes de noviembre.

Aquí te proponemos cuatro librerías independientes que puedes visitar este fin de semana. En tres de ellas se puede encontrar un poco de todo tipo de literatura y la última recomendación es una librería especializada en el noveno arte y en productos para quienes disfruten de aventuras distintas.

Librería Luque

O cariñosamente conocida como 'La Luque', es una librería que es un icono en la ciudad. En 2009 estuvo cerca de cerrar por no ser rentable, pero los cordobeses se unieron para reunir firmas y consiguieron cambiar el destino de la librería. Esto hizo que en 2019, la Librería Luque pudiera celebrar su centenario.

Se trata también de la única librería generalista o de fondo independiente de la ciudad y ahora venden también online. Además puedes encontrarla en la calle Fray Luis de Granada nº 11.

Librería El Laberinto

En el casco histórico de la ciudad, muy cerca de la Mezquita y del Puente de Miraflores, se puede encontrar otra librería con encanto: El Laberinto.

Se trata de un local que invita, un poco en resonancia con su nombre, a perderse entre sus estanterías. En ella destaca además la posibilidad de encontrar libros antiguos y de segunda mano. Además no venden en línea, lo cual es la excusa perfecta para acercarse a cotillear entre los ejemplares que ofrecen.

Puedes encontrar la librería El Laberinto en Ronda de Isasa, número 4.

Librería La República de las Letras

La República de las Letras abrió sus puertas en 2015 y ha llamado la atención desde entonces por comenzar sus andaduras siendo una mezcla entre librería y pinacoteca.

Y no solo eso, sino que además de libros también puedes encontrar juegos y papelería. Y si no puedes acercarte, no te preocupes, también venden online y en su web podrás encontrar también e-books. Si lo que deseas es pasarte a ver su local, puedes encontrar La República de las Letras en la plaza Chirinos, número 6.

Librería Crash Comics

Si lo que se busca es una librería especializada en novelas gráficas, cómics y manga, Crash Comics es la solución.

Se trata de una tienda que busca traer a Córdoba las principales novedades de las historietas, pero que no deja de lado tampoco a quienes les gustan también cosas como los juegos de mesa, los juegos de rol (incluyendo dados y manuales) o merchandising de obras de ficción.

Puedes encontrar la librería en su página web o en la calle Duque de Fernán Núñez, número 2.