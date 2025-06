¿La Basílica de San Pedro del Vaticano es el complejo religioso más grande del mundo? "Si hablamos de superficie, la Mezquita-Catedral de Córdoba le gana por 400 metros"

Tras su último viaje a Roma, la escritora y comunicadora cordobesa Mar Rodríguez Vacas ha compartido con sus seguidores un reel que ha generado no pocos comentarios. "¿Pensabas que la Basílica de San Pedro del Vaticano era el complejo religioso más grande del mundo? Pues lamento decirte que no es así. Si hablamos de superficie y no de longitud… la Mezquita-Catedral de Córdoba le gana por 400 metros cuadrados. ¿Qué no? Echa un vistazo al reel", reza el mensaje con el que reta a sus followers.

Y es que "la Basílica de San Pedro presume de ser la más larga de la cristiandad, pero en realidad ¿es la de mayores dimensiones?", pregunta Rodríguez Vacas, quien se adentra en complejo sumatorio: "Analicemos la superficie. La de San Pedro del Vaticano mide 23.000 metros cuadrados. Pues resulta que la Mezquita-Catedral de Córdoba le gana. Si sumamos su Patio de los Naranjos, el bosque de columnas y la Catedral, el resultado es que la Mezquita-Catedral de Córdoba es más grande que la Basílica de San Pedro. Así que si nos ponemos a contar metros, la Mezquita-Catedral de Córdoba cuenta con 23.400 metros cuadrados de superficie. ¡Esta batalla de metros al final la gana Córdoba!".