Sofía, la inesperada protagonista del concierto de Camela en Córdoba

Camela impregnó anoche Córdoba de tecno rumba de la buena. Con un Teatro de La Axerquía entregado sin condición, Dioni y Ángeles se metieron al público en el bolsillo en el concierto por su 30º aniversario en el panorama artístico. Tres décadas desde que se convirtieron en una fenómeno único cuya popularidad arrancó con sus casettes, que se vendían por miles, en gasolineras.

Pero antes de su show en el coliseo cordobés, Ángeles acudió a almorzar, una vez más, a Restaurante Casa Antonio, su debilidad gastro en la ciudad. Desde las redes del conocido establecimiento le agradecían su elección: "Muchísimas gracias a Ángeles de grupo Camela y a todo su equipo, por elegir una vez más a Restaurante Casa Antonio en su visita a Córdoba. Esperamos que el concierto de esta noche sea todo un éxito y disfrutéis mucho de la ciudad. Os esperamos pronto de nuevo en esta, vuestra casa". Mensaje al que la artista no dudaba responder: "Gracias a vosotros! Siempre es un placer ir a vuestra casa. Mi restaurante favorito de Córdoba ¡Gracias por todo!".

Con las pilas bien cargadas y el corazón rebosante de alegría y emoción, Camela saltaba al escenario para interpretar sus éxitos de ayer y hoy y sorprender a Sofía Díaz, miembro del equipo de Restaurante Casa Antonio y hija de su dueño y fundador, Antonio Díaz. En un momento del concierto, la cantante se dirigió a la joven, que estaba entre el público, diciendo: "Mi Sofía, ¡una niña más bonita que na'!... que nos pone... ¡Cada vez que vengo yo aquí engordo siete kilos! Yo cada vez que vengo no me lo pierdo. Lo recomiendo de verdad. Si no queréis engordar no vayáis, pero si queréis comer bien, sí". Y Dioni, añadía: "Estamos hablando de Casa Antonio ¡Yo he estado un par de veces!".

Casa Antonio, la debilidad de las estrellas

Restaurante Casa Antonio es uno de los favoritos de las celebrities cuando vienen a Córdoba. Isabel Pantoja o Fernando Tejero están entre su lista de clientes incondicionales. Máximo exponente de la cocina local cordobesa, cuenta con una gran variedad de tapas, así como de otras exquisiteces como el asado de cochinillo estilo Casa Antonio.

En su día a día alternan la rica gastronomía andaluza con platos típicos cordobeses. Desde 2006, cuando abrió sus puertas en Alcalá Zamora, 17, en su carta nunca nunca faltan especialidades como el cordero y cabrito asado, suculentas carnes rojas gallegas o la presa ibérica. También suelen tener merluza del Cantábrico, la urta de Conil, el rodaballo salvaje o la gamba blanca de Huelva. De la costa directamente al plato, pues sólo trabajan con productos frescos