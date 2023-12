Fernando Tejero: "Venir a Córdoba y no pasar por Casa Antonio es un pecado"

Fernando Tejero ya está en Córdoba. Y es que mañana protagonizará el estreno nacional de la obra 'Camino al zoo' en el Gran Teatro con todas las localidades vendidas.

Pero no todo va a ser trabajo. El cordobés y sus compañeros de reparto, Daniel Muriel y Mabel del Pozo, acudieron ayer a almorzar a uno de sus restaurantes favoritos de la ciudad, Casa Antonio. "Venir a Córdoba, mi tierra y no pasar por Casa Antonio es un pecado. No solo por cómo se come (que es un manjar), también por cómo son esta familia. Bonitos es poco", escribía emocionado en sus redes sociales el intérprete de Los Farad.

"Felices de ir con estos dos amores a Córdoba. Qué bonito compartir vivencias y emociones con gente que quieres. Y yo os quiero mucho pareja y os admiro", adelantaba Fernando durante el viaje a nuestra ciudad.

Tejero ejerció de anfitrión con sus compañeros de elenco e insistió en que degustara algunos de los platos más representativos de la ciudad. Y así fue. Dieron buena cuenta de ibéricos, salmorejo cordobés, pescaíto frito, flamenquín y rabo de toro y resultaron encantados. Casi tanto como los comensales de otras mesas que quisieron saludarlos y hacerse alguna foto y con los que se mostraron de lo más simpáticos.

Igualmente, los actores posaron con parte del equipo del restaurante a las puertas de Casa Antonio (calle Alcalá Zamora, 17).

