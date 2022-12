Fernando Tejero estrena look y vuelve a Córdoba por Navidad

Como el anuncio del famoso turrón, Fernando Tejero vuelve a casa, vuelve a Córdoba por Navidad.

Así, el protagonista de La que se avecina se ha dejado ver de lo más feliz y relajado en uno de los restaurantes más conocidos de la capital, Casa Antonio, uno de los establecimientos favoritos de los famosos.

Fernando y su hermano Pedro disfrutaron de las especialidades de la casa y no dudaron en posar con miembros del equipo de Casa Antonio.

Desde las redes del propio restaurante anunciaban: "Hoy hemos recibido una visita muy especial. Nuestro amigo Fernando Tejero y su hermano Pedro Tejero han degustado nuestra gastronomía. Gracias por elegir nuestra casa como lugar de encuentro. Esperamos que hayáis disfrutado y nos veamos pronto de nuevo".

Además, el actor se dejó ver con su nuevo look: cabello más corto y de color blanco hielo, obra del estilista cordobés Eulogio Medina Núñez. Así lo confesaba el propio Fernando en su perfil de Instagram: "Cambio de look de manos de un crack".

Lo que no ha revelado el intérprete es si su nuevo peinado se debe a exigencias del guion de algún nuevo proyecto profesional, pues de sobra es sabido que su agenda laboral echa humo.

Tejero no para a pocas semanas de saber si se alzará con el Goya a Mejor de Reparto, categoría a la que está nominado por su papel en Modelo 77. Y es que a pesar de su innegable talento, se disputará el premio con grandes del celuloide patrio como son Diego Anido ('As bestas'), Luis Zahera ('As bestas'), Ramón Barea ('Cinco lobitos') y Jesús Carroza ('Modelo 77')