Fernando Tejero: "Córdoba me hace volver al niño que fui e incluso al hombre que soy"

Fernando Tejero ha concedido recientemente una de sus entrevistas más personales a Viajes National Geographic.

El actor cordobés se revela como "un amante de los destinos patrios", aunque como señala en la conocida publicación "ha entregado parte de su corazón al vecino Portugal. También a Madrid, donde lleva instalado desde su Córdoba natal más de media vida, aunque desde hace meses viva alejado del mundanal ruido" en el pueblo de El Escorial.

Y desvela cuál es el viaje más inolvidable que ha hecho hasta la fecha: "Un crucero con el que visité varios lugares de Miami, Costa Rica... Por la diversidad de sitios que conocí. Aunque es cierto que, al ser un crucero, estaba pocos días en cada lugar. Otro viaje que recuerdo también con muchísimo cariño y como una de las experiencias más bonitas de mi vida es el que hice a Cuba".

Admite que uno de sus destinos pendientes es Brasil, que viaja menos de lo que desearía, en parte por su frenético ritmo de trabajo, y que prefiere "hacer turismo cultural, ir a una ciudad o país que no conoces y empaparte de lo desconocido".

Lleva ya media vida fuera de Córdoba, desde donde salió rumbo a Madrid para cumplir con su sueño de ser actor. Allí se quedó y reconoce que son muchas las cosas que le enamoran de la capital de España: "Me gusta muchísimo que haya barrios que me recuerdan al barrio donde yo me crié en Córdoba. A día de hoy, entre Córdoba y Madrid, ya no sé de dónde me siento más. Siento que Madrid me quiere y que la quiero".

No obstante, cuando le preguntan con qué frecuencia viaja a Córdoba y si aún mantiene lazos con su ciudad de origen, responde: "Menos de lo que me gustaría, también. Vínculo tengo mucho, pero allí están mi familia, mis amigos de la infancia… Tengo mis raíces y mi pasado".

Es más, confiesa que su ciudad le sirve de brújula y le ayuda a poner los pies en el suelo: "Siempre que veo que todo esto, todo lo que conlleva mi profesión se me va de las manos, vuelvo para saber de dónde vengo".

Y añade: "Siempre digo que, cuando uno no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Córdoba me hace volver al niño que fui e incluso al hombre que soy. Me vuelve a colocar en el lugar y eso a veces es muy importante".