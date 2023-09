Huevos fritos con patatas sin fuego y sin huevos, el último truco de magia de Periko Ortega

En la cocina de ReComiendo nada (o casi nada) es lo que parece, pero las sorprendentes elaboraciones del chef Periko Ortega y su equipo saldrán por un día del restaurante de Mirabueno con rumbo a Montemayor.

El próximo domingo 10 de septiembre a partir de las 13:30 horas, el inventor de la perikadas, acompañado por su jefe de cocina en ReComiendo, el montemayorense Luis Gutiérrez, ofrecerán a los asistentes de Paxera 2023 un showcooking, Cocina de recuerdos con PX, basado en la variedad Pedro Ximénez.

La particular forma en la que el chef cordobés entiende la gastronomía, con un alto componente de recuerdo gustativo y emocional con un toque de picardía es la base desde la que parte su participación en esta nueva edición de la Feria del Vino Dulce Pedro Ximénez Paxera 2023.

Los asistentes a este suculento e impactante taller gastro se adentrarán en el universo Power a través de la elaboración de tres platos con los que Ortega pretende involucrarlos. El primer pase promete dejar a más de uno con la boca abierta, que no vacía. Bajo el título de Do it yourself, ambos cocineros propondrán la elaboración de huevos fritos con patatas sin fuego y sin huevos.

La fiesta continuará con la elaboración de una mazamorra de PX, uno de los platos más antiguos del recetario español y que irá acompañado por el néctar dulce ideado por Periko.

El fin de fiesta se materializará con la demostración de Los Aromas del PX, una experiencia única en forma de postre que reunirá todos los componentes aromáticos de uno de los vinos más destacados de nuestra provincia.

Con la participación de Periko Ortega, ganador de un Sol Repsol, se pretende destacar la importancia del sector agroalimentario y turístico, así como poner en valor acciones artísticas con la gastronomía cordobesa y andaluza como base.